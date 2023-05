HBC Izegem promoveert als eerste West-Vlaamse ploeg ooit naar BENE-League: “ De ultieme bekroning voor iedereen die ons een warm hart toedraagt”

Lotto Volley League Geen mirakel. Reggers verlaat Maaseik zonder prijs: “Te vaak laten liggen in money time”

Neen, Maaseik heeft niet voor de verrassing kunnen zorgen in de titelfinale van het volleybal. De Maaslanders verloren ook de derde wedstrijd en moesten zo de titel aan Roeselare laten. De veertiende scudetto voor de West-Vlamingen die stilaan in de buurt van de zestien titels van de Limburgers komen. Maaseik moet herbronnen en ziet met Ferre Reggers een sterkhouder naar Italië vertrekken. “Jammer dat het zonder prijs is, maar we hebben het te vaak laten liggen in money time”, vertelt Reggers.