Hazel Engelen (Eendracht Aalst Ladies): “Ondanks mindere resultaten blijft de sfeer top”

“Ondanks de slechte resultaten is de sfeer binnen onze fantastische spelersgroep nog steeds top”, geeft de Aalsterse doelvrouw aan. “We zijn een hechte vriendengroep. De mentaliteit is voorbeeldig, want iedereen knokt voor iedereen. Alleen is het jammer dat we in de tweede helft als een pudding in elkaar zakken. Dat was in de jongste wedstrijden tegen KRC Genk en Oud-Heverlee Leuven het geval. We moeten voor de rust vaak achter een ongrijpbare bal aanhollen omdat de tegenstander meer kwaliteit heeft en dat hou je uiteraard geen 90 minuten vol. We missen bovendien enkele belangrijke speelsters. Loes Van Mullem, Lieselot De Kegel en Chanel Vandenhouwe zijn geblesseerd. Onze kern is te smal om hun afwezigheid op te vangen. Toch gaan we er zaterdag op Standard vol tegenaan om puntenwinst te boeken.”