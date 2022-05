Hattrickheld Tibo Andries wil Torhout ook voorbij Tempo Overijse loodsen: “Ik schat hen hoger in dan Diest”

voetbal eindronde derde nationaleNog één overwinning scheidt KM Torhout van promotie naar de tweede amateurreeks. Winst tegen reeksgenoot Tempo Overijse dit weekend betekent dat de Velodroomformatie na een lang seizoen alsnog de kers op de taart kan zetten. Aanvaller Tibo Andries, die vorig weekend in de 5-0-zege tegen Diest drie keer trefzeker was, laadt zich samen met zijn ploegmaats nog éénmaal op voor de grote seizoensfinale.

“Alles wat de week voordien verkeerd liep bij onze 3-1-nederlaag in Turnhout, zat mee in de partij tegen Diest”, steekt de 22-jarige centrumspits van wal. “We lieten onze tegenstander komen en wisten op vrijwel elke tegenaanval het doel te vinden. Deze keer scoorden we alles, terwijl we vorige week van de ene ongelukkige fase naar de andere voetbalden, met onder meer twee ballen op het doelhout en enkele rakelings gemiste mogelijkheden.”

“Tibo Margo en Damon Timmerman scoorden al voor het halfuur. Nadien scoorde ik nog driemaal. Op een diepe bal van Vermeulen bediende ik Margo, die na een knappe dribbel op de doelman schoot, waar ik goed gevolgd was en de rebound simpel in doel tikte. Vervolgens was ik trefzeker op een voorzet van Pyck richting de eerste paal. Twintig minuten voor tijd vervolledigde ik mijn hattrick via een rechtstreekse vrije trap, aan de zijkant van het strafschopgebied.”

Lange weg richting doelstelling

Andries zit dit seizoen al aan negentien doelpunten. “Het was een efficiënte middag en ik voel me hier goed in mijn vel. In de terugronde had ik het, net als heel de ploeg, wat moeilijker, wegens de snelle opeenvolging van wedstrijden en wat blessurelast die in de ploeg sloop. Vlak voor de eindronde hebben we onszelf opnieuw klaargestoomd. Het is jammer dat we de lange weg richting promotie nemen, maar uiteindelijk doet het er niet toe hoe we onze doelstelling realiseren. Alle spelers willen, net als de omkadering en de fans, promoveren naar tweede nationale.”

De laatste tegenstander van het seizoen is Tempo Overijse, dat net als Torhout met 54 punten eindigde in de reguliere competitie. Torhout won thuis in december met 2-0 en speelde op de laatste speeldag ginds 2-2-gelijk. “We weten dat het een goede ploeg is en dat de Brabanders net als wij, willen promoveren. Het speelt in ons voordeel dat we thuis spelen, maar ik schat Overijse hoger in dan Diest”, besluit Andries.

Eindronde derde nationale: KM Torhout – Tempo Overijse: zondag 22 mei om 15.00 uur.

Lees ook: meer voetbal in derde nationale