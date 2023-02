Hattrick Niels Martin levert Mariekerke-Branst zege op tegen Herselt (0-3): “Zes op zes komt op een goed moment”

Mariekerke-Branst kwam slecht uit de jaarwisseling en sprokkelde slechts een schamel puntje in de eerste zes wedstrijden na de winterstop. Het degradatiespook doemde zo even op voor de promovendus, maar dankzij de recente zes op zes mogen Niels Martin en zijn maats toch opnieuw naar boven kijken. Martin was op bezoek bij rode lantaarn Herselt trouwens opnieuw de grote man met drie goals (0-3) nadat hij ook vorige week al beslissend was tegen Antonia (1-0).

“Dit soort wedstrijden kan je alleen verliezen”, aldus Martin, die vijf keer scoorde in de laatste drie wedstrijden. “Voor Herselt stond er nog maar weinig op het spel, maar vorige week wonnen ze wel nog eens een wedstrijd en dan weet je nooit wat dat met hun vertrouwen deed. Voor ons was het dus zaak om snel te scoren, want hoe langer de nul op het bord blijft, hoe moeilijker zo’n match wordt. In dat opzicht lukte ons plan perfect, want al na een minuut of drie lag de bal een eerste keer tegen de netten. In het laatste kwartier van de eerste helft was het veel minder van onze kant en viel de 0-2 uit de lucht. Een bevrijding.”

Beloften

“Deze zege en met uitbreiding de zes op zes komen op een goed moment na de moeizame start van het jaar, maar er zijn wel verzachtende omstandigheden. We verloren veel jongens met blessures en moesten in een aantal wedstrijden zelfs beloften opstellen. Dat we nu vertrokken zijn, durf ik ook nog zeker niet te stellen. Nederig blijven is de boodschap en we bekijken het match per match. Op Kontich na hebben we de hele top vijf gehad dus nu krijgen we veelal tegenstanders voorgeschoteld die in onze buurt staan. Daar moeten we onze voet naast kunnen zetten. Hopelijk kan ook ik deze vorm aan houden. Doorgaans ben ik niet de man die veel goals maakt, maar ik ben blij dat ik de club zo eindelijk iets kan teruggeven.”

Fusie

Want Mariekerke-Branst in eerste provinciale houden, moet toch de boodschap zijn durven we denken? Nu de gesprekken over een fusie met KSV Bornem lopen, lijkt verder bouwen op het stamnummer van de hoogst spelende club het meest voor de hand liggende. Bornem wordt dat al zeker niet, want dat stevent na een nederlaag tegen rode lantaarn Nielse SV (1-0) af op de degradatie naar derde provinciale.

“Met de fusie zijn wij als spelers niet bezig, maar het klopt wel dat het behoud met Mariekerke-Branst ons enige doel is”, bevestigt Martin. “Dat is een vraag van het bestuur, de coach, maar ook de spelers zelf willen hun best doen om daar voor te zorgen. Waar we dan uiteindelijk uitkomen, zien we wel. Iedereen moet nu vooral in de spiegel kijken en zorgen dat hij er alles aan doet. Dan heb je ook de nodige kaarten in handen als er gepraat moet worden over een eventueel verlengd verblijf. Maar nu ligt de focus op de eerstvolgende opdracht tegen Ranst.”