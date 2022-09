Hattrick Ali Yildiz zorgt voor Londerzeelse derbyzege én eerste driepunter: “Vooral blij dat we nu wat meer ademruimte hebben”

De Londerzeelse nummer tien schilderde na tien minuten een vrije trap heerlijk in doel en op het halfuur kopte hij een center van Manuel binnen. Vijf minuten voor tijd scoorde hij weer via een vrije trap, deze keer licht afgeweken.

Hoe blikt de matchwinnaar terug op de derby? “Het was een moeilijke match met veel goals en duels. Ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer wel leuk om volgen was. Toen we op 2-0 kwamen, leek het moeilijkste gedaan, maar dan slikten we nog voor de pauze de 2-1. Na de rust lieten we hen dan gelijkmaken, maar gelukkig viel dan toch nog die 3-2. Globaal gezien denk ik dat wij de betere kansen hadden, zeker voor de pauze, waardoor de zege wel verdiend te noemen is.”

Standhouden

Vooraleer Yildiz zich alsnog een derde keer kon onderscheiden, mocht ook de rol van doelman Roef niet onderschat worden met puike reddingen op pogingen van Mauën en De Koker. “Roef is een heel goede doelman waarop we kunnen rekenen”, pikt Yildiz in. “Dat liet hij tegen Diegem ook zien. Hij heeft zijn job heel goed gedaan waardoor we toch nog konden winnen. Alleen moeten we wel als werkpunt meenemen dat we als ploeg te makkelijk goals slikken. Dat is en blijft toch een werkpuntje, dat we beter moeten standhouden. Daar gaan we als groep hard aan blijven werken.”

Eindelijk

“Zelf ben ik natuurlijk heel blij met mijn doelpunten. Ik zit nu aan vier goals in vier matchen. Maar ik ben toch nog altijd het meest blij met de drie punten, zeker gezien de positie waarin we ons bevonden. Eindelijk zijn die binnen, want er zat toch wel wat druk op deze match. Twee op twaalf, zoals het lange tijd leek te worden, of vier op twaalf is toch een groot verschil. We sluiten de eerste maand nu toch nog met een goed gevoel af en hebben onszelf wat meer ademruimte gegeven. Nu even genieten hiervan en dan vanaf dinsdag weer alles geven op training om deze lijn te kunnen doortrekken.”

SK Londerzeel: Roef, Van Der Veken, Caignau, Meseure, Pieyns, Laureys, Yildiz, De Kegel, Manuel, Taqi (77’ Vergeylen), Dellevoet.

Diegem: Michiels, Van Lautem, Bautmans, De Bouw (75’ Honshoven), De Koker, Egerickx (83’ Sulejmani), Deflem, Denayer, Mauën (80’ Gody), Struys, Labiad.

Doelpunten: 10’ en 30’ Yildiz (1-0 en 2-0), 38’ Deflem (2-1), 51’ Mauën (2-2), 85’ Yildiz (3-2).

Geel: Caignau, Manuel, Van Lautem, De Koker.



