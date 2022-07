Hatim Akarom (22) is een van de nieuwkomers bij Racing Mechelen dat voorbereiding aftrapt: “We gaan de druk niet uit de weg”

Onder een stralende zon, of in een broeierige hitte zo u wil, trapte Racing Mechelen maandagavond de voorbereiding op gang. Na een korte kennismaking, zette nieuwbakken Racing-coach Greg Vanderidt zijn troepen een eerste keer aan het werk. Onder hen, nieuwkomer Hatim Akarom, de 22-jarige vleugelverdediger kwam in het tussenseizoen over van Cappellen en was eigenlijk nog een transfer van voormalig trainer Dave De Herdt.

“Het is...anders”, geeft Akarom toe. “Als je gesprekken hebt met een coach verwacht je niet dat er bij de start van de voorbereiding iemand anders voor je staat, maar dat is voetbal. Zoiets gebeurt niet elk seizoen, maar voor mij verandert er natuurlijk niets. Ik ben gehaald op te presteren en het is aan mij om aan de nieuwe coach te bewijzen dat ik een meerwaarde ben voor de ploeg.”

“En laat me duidelijk zijn: ik heb een heel goed gevoel bij Greg Vanderidt. Ik volg het nationale voetbal op de voet en ken zijn werkwijze van bij Rupel Boom. Je merkt dat hij zeker is van zijn zaak en dat hij heel goed weet waarmee hij bezig is. Het was nog maar de eerste training, maar nu al zag je aan de oefeningen dat hij veel oog heeft voor detail. Dat moet deze groep sterk genoeg maken om onze doelen te bereiken.”

Druk

En die zijn? “Zoveel mogelijk punten halen”, laat Akarom niet al te veel in zijn kaarten kijken. “We komen uit derde amateur dus laten we in eerste instantie de voetjes op de grond houden. We beseffen dat er veel ogen op ons gericht zijn en dat er een fantastische supportersgroep achter ons staat. De druk die daarmee gepaard gaat, gaan we ook niet uit de weg, maar we moeten ook geen gekke dingen roepen. We beginnen elke wedstrijd met de intentie om te winnen en dan zien we wel.”

“De eerste training was in dat opzicht een goed begin. Alles was tot in de puntjes geregeld en dan is het aan de spelers om hun job te doen op het veld. Ik zie mijn overstap naar Racing in elk geval als een stap vooruit na Cappellen en ik hoop hier een mooi vervolg aan mijn carrière te breien.”