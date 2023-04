Hasselt-goalie Dries Vrancken pakt twee strafschoppen en helpt Red Devils Futsal aan zege in barrageduel tegen Hongarije: “Mijn moment gegrepen”

Marvin Ghislandi (België) en Droth (Hongarije) zorgden voor een billijke 1-1-ruststand. In de tweede helft ging het opnieuw op en neer met wel de betere kansen voor de Belgen. De treffer van Rahou leek beslissend. Het was uiteindelijk Full Hasselt-doelman Dries Vrancken die zich tot matchwinnaar mocht kronen. In de absolute slotfase stopte hij een tienmeter en een strafschop. “Of ik speciaal op strafschoppen train? Ik heb prima reflexen en dat scheelt een stuk”, straalde een immer vriendelijke en bescheiden Dries Vrancken.

De wedstrijd was een duel tussen twee verschillende stijlen. Terwijl het Belgisch team koos voor technisch verfijnd voetbal, opteerde Hongarije voor de lange bal en krachtvoetbal.

Verdiende winnaar

“Het was een dubbeltje op zijn kant met uiteindelijk België als de verdiende winnaar”, blikte video-analist Guy Beckers terug. “Het was een moeilijke wedstrijd, zeker in de tweede helft waar we snel op vier fouten stonden. Ook na de 2-1 van Omar Rahou bleef het bibberen tot de laatste seconde. Invallersdoelman Dries Vrancken had twee schitterende saves in huis bij een tienmeter en een strafshop. Hij hield ons overeind. Maandag vindt in Hongarije de terugwedstrijd plaats. Als we daar winnen, plaatsen we ons voor de Europese Eliteronde met als inzet een WK-ticket”, aldus Beckers.

Ook T1 Karim Bachar vond België een verdiend overwinnaar. “Jammer dat we in de slotfase verzuimden de kloof voort uit te diepen”, aldus de Belgische coach. “Er waren hiervoor enkele goede kansen. Het was geen gemakkelijke wedstrijd. De druk was enorm. Als thuisploeg waren we verplicht de zege thuis te houden. Dat lukte dankzij een prima Vrancken, die ons met twee prachtige parades rechthield.”

Genieten

Doelman Dries Vrancken genoot na afloop van de vele schouderklopjes. Bij de tienmeter en de strafschop nam hij over van Moustafa Idrissi. “Ik deed gewoon waar ik goed in ben en ben blij dat ik mijn steentje bijdroeg tot de zege”, klonk hij bescheiden. “Bij de tienmeter deed Mous een teken dat ik moest overnemen. We hebben daar beiden een afspraak over. Ondertussen hoorde ik van de coach dat ik mijn kans moest grijpen en ons over de streep moest trekken. Ik heb dat dan maar gedaan. (lacht) Of het niet moeilijk is om zonder opwarming gewoon die vrijschoppen te pakken? Dat zijn maar enkele momenten. Je moet daar gewoon klaar voor zijn. Niet nadenken, naar de speler en de bal kijken en dan je reflexen tonen. Zo eenvoudig is dat”, weet Dries Vrancken.

Lees ook: meer futsal