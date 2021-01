Hasselnaar Jordy Croux (26) verlaat Roda JC en trekt naar Japanse neo-eersteklasser Avispa Fukuoka: “Aanbod dat ik niet kon weigeren”

Jordy Croux uit Hasselt verlaat het Nederlandse Roda JC per direct voor de Japanse neo-eersteklasser Avispa Fukuoka. Het contract van de 26-jarige vleugelaanvaller in Kerkrade liep aan het einde van dit seizoen af. Croux, jeugdproduct van RC Genk, werkte sinds de winter van 2019 48 officiële duels af voor Roda JC en scoorde daarin zes keer. In Japan tekende hij een contract voor twee seizoenen.

“Ik speelde lang in de tweede afdeling en dit was het uitgelezen moment om nog eens een stap hogerop te zetten”, zegt Croux die volgende week 27 wordt. “Japan is dan niet de meest voor de hand liggende bestemming, maar ik ben wel heel gelukkig met mijn contract en de daaraan gekoppelde sportieve uitdaging. Vijf jaar geleden was ik waarschijnlijk niet op het voorstel in gegaan, maar in de huidige omstandigheden kon ik het niet laten schieten.”

Familieman

“Ik word 27 en moet ook aan de toekomst van mijn kinderen denken. Als familieman wordt het niet makkelijk om hen achter te laten, maar ik verhuis niet naar een derdewereldland. Er zijn de dag van vandaag voldoende manieren om met elkaar in contact te blijven en tijdens de schoolvakanties zullen ze me altijd komen bezoeken. De competitie loopt van februari tot november dus aan het einde van jaar kom ik ook voor anderhalve maand naar huis voor de Feestdagen. In eerste instantie gaat mijn vrouw ook nog mee om een aantal praktische zaken te regelen, maar na een maand keert ze terug naar België.”

“Wat ik weet van Fukuoka? Het is een stad in het zuidwesten van Japan (de zesde grootste stad red.), je moet zestien uur vliegen om er te geraken en vorig jaar werd de club kampioen in de tweede klasse. Blijkbaar volgden de Japanners me al een tijdje, want hoewel ze natuurlijk niet naar Nederland konden reizen omwille van corona om me live aan het werk te zien, zagen ze een aantal wedstrijden van me op televisie. Op basis daarvan contacteerden ze mijn makelaar bij JC Playermanagement en zo ging de bal aan het rollen.”

Respect

“Uit de gesprekken die ik voerde met de delegatie van de club bleek dat ze me er heel graag bij wilden. En het respect dat ze daarbij toonden was onvoorstelbaar. Fukuoka is een familiale club en op die manier werd ik ook behandeld, als een volwaardig lid van hun familie. Mijn Instagram-account wordt intussen overspoeld met steunbetuigingen en welkomstberichten van hun fans. (lacht) Dat geeft me veel vertrouwen.”

“Net als het gesprek met de trainer trouwens. Als ik aankom moet ik eerst twee weken in quarantaine, maar de coach liet verstaan dat hij van bij de competitiestart op me rekent. Zoals het er nu naar uit ziet zal ik wel de voorbereiding missen, want Belgen mogen momenteel niet naar Japan reizen. Hopelijk is dat weer toegestaan vanaf begin februari en kunnen we dan vertrekken. Maar anderzijds heb ik hier ook nog genoeg te regelen, dus de extra tijd komt niet ongelegen. (lacht) Ondertussen kwamen de clubs ook overeen dat ik mijn conditie tot mijn vertrek bij Roda mag onderhouden.”

Roda

“Ook dat ervaar ik als een teken van respect van Roda-kant. Zij wilden me in eerste instantie niet laten gaan en een voorstel doen voor een verlengd verblijf. Maar door corona moeten de meeste clubs nog meer op hun uitgaven letten en daarom besloot ik niet af te wachten en voor Japan te kiezen. Omdat ik altijd alles gaf voor de club, besloot men om me deze kans niet te ontzeggen en daar ben ik hen heel dankbaar voor. Op deze manier krijgt Roda ook nog een transfersom en dat is dan mijn manier om hen te bedanken voor de kansen die ze me gaven.”

“Ik kijk er enorm naar uit om aan dit nieuwe avontuur te beginnen. Ik tekende er voor twee jaar, maar hopelijk is dat slechts het begin. Tegen dan ben ik 29 en zitten mijn beste jaren er aan te komen.”