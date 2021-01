Hasselaar Timothy Durwael (ex-RC Genk) zegt profvoetbal vaarwel en start eigen bedrijf: “Onzekerheid door corona werd te groot”

Tien jaar geleden werd Timothy Durwael nog landskampioen met Racing Genk aan de zijde van Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois én kwam hij in actie in de voorronde van de Champions League. Nu zet de 29-jarige Hasselnaar vroegtijdig een punt achter zijn carrière als gevolg van de coronacrisis en start hij zijn eigen bedrijf. “De onzekerheid werd te groot”, zegt hij.

“Eigenlijk nam ik de beslissing om te stoppen zo’n twee maanden geleden al”, vertelt Durwael. “Nadat mijn contract bij Roda JC niet meer werd verlengd in juni ging ik nadenken over de toekomst. Er was nog wel concrete interesse vanuit Duitsland en Roemenië, maar die verhuis zag ik niet zitten. Ik woon nog maar net een jaar samen met mijn vriendin en ook de hele situatie met corona spookte door mijn hoofd. Er ging voor mij gewoon te veel onzekerheid mee gepaard en daarom besloot ik een carrièreswitch te maken en mijn eigen zaak te starten.”

“Ik koos er bewust voor om het profvoetbal, wat effectief een droombestaan is, achter me te laten en mijn prioriteiten te verleggen. Van blessures was geen sprake. Ik was helemaal fit. Maar om eerlijk te zijn, was ik wel al langer bezig met mijn toekomst na het voetbal. Toen ik in 2015 bij FC Eindhoven mijn kruisbanden scheurde, heb ik nog hard geknokt om terug op niveau te komen, Ondermeer door twee jaar ritme op te doen in de amateurreeksen bij Sporting Hasselt en FC Turnhout. Dat werd nog beloond met een contract bij Roda JC waar ik uiteindelijk ook nog vijftien wedstrijden speelde als linksachter. Maar vlak voor corona werd de trainer die me haalde ontslagen en verdween ik in mijn laatste contractjaar naar de bank. Dan moet je voor jezelf de optelsom maken.”

Xtreme Clean

“Ik begin nu aan een nieuw hoofdstuk met Xtreme Clean. Dat is een schoonmaakbedrijf dat, zoals de naam verraadt, gespecialiseerd is in het schoonmaken van extreme situaties. Dat kan gaan van woningen die te lijden hadden onder verzamelwoede van de eigenaar of waar iemand onopgemerkt overleed tot het desinfecteren van een coronaruimte. En eigenlijk groeide het idee ook uit corona. Na de crisis zal er heel wat aandacht naar hygiëne gaan en daar willen wij op inspelen. Meer nog dan toegeven aan de angst of onzekerheid van corona besloot ik om er de mogelijkheden van te zien. Dit weekend gaan we online en dan hoop ik binnen dit en een week of drie operationeel te zijn.”

Landstitel & Champions League

Op de vraag welke herinneringen uit zijn profbestaan Durwael het meest koestert, is het antwoord eigenlijk voorspelbaar. “De titel met Racing Genk en de daaropvolgende Champions League-voorronde", zegt hij. “Maar ik koester mijn hele tijd bij Genk. Ik speelde er van mijn negende tot mijn eenentwintigste. Dan krijgt een club een speciaal plekje in je hart. Ik keerde er de voorbije jaren al vaker terug en dat zal ik blijven doen, als supporter.”

“Of ik het voetbal al mis? Soms wel en dan vooral het groepsgevoel met het plezier daaraan gekoppeld. Maar helemaal voetballer af ben ik ook nog niet. Ik hou nog te veel van het spelletje om er al definitief mee te stoppen. Naar het begin van volgend seizoen zou ik graag nog ergens in de amateurreeksen voetballen. Dat er door de huidige situatie nog weinig te verdienen valt? Daar doe ik het helemaal niet voor. Mijn zaak komt wat dat betreft op de eerste plaats en daarnaast wil ik alleen nog maar genieten op het veld.”