Hasselaar Dries Vanthoor en zijn teamgenoot Charles Weerts voor de derde maal kampioen in Europese GT Sprint

Voetbal derde amateur B Ruben Scheelen (Pelt) is blij na eerste overwin­ning: “Loon naar werken”

De kop is eraf voor Pelt dat in eigen huis vlot de maat nam van Schoonbeek-Beverst. Maxim Goossens scoorde snel de openingstreffer, Alexander Stankov verdubbelde voor de koffie. Toch had Pelt nog vaker kunnen scoren. “Als het aan de koffie 4-0 had gestaan, dan hadden we dat resultaat niet gestolen”, vertelt Ruben Scheelen. “De dubbele voorsprong was comfortabel, maar ik ben vooral blij dat we in de tweede helft hebben kunnen bevestigen.”

13:06