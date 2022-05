Hasselaar Dries Vanthoor en Kortrijkzaan Fred Vervisch winnen voor de tweede maal de 24 uur van de Nürburgring

Provinciaal voetbal Park Houthalen wint thriller tegen Lindelhoe­ven en promoveert naar eerste provincia­le: “Nipte, maar verdiende zege en promotie”

Park Houthalen promoveert naar eerste provinciale. Na een ongelooflijke thriller tegen een niet-aflatend Lindelhoeven, was het Domenico Grossi die met twee doelpunten na de rust het verschil maakte. De ontlading achteraf was bijzonder groot. “Het is een nipte, maar wel een meer dan verdiende overwinning”, juichte Parktrainer Koen Van Helden na afloop. “Sinds mijn komst zetten we een reeks neer van 21 wedstrijden zonder nederlaag. Ook in eerste provinciale willen we een goed figuur slaan.” Fortuna Smeermaas en SV Breugel stijgen naar derde provinciale

