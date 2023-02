Hasan Erturk met VW Hamme zondag thuis tegen Eppegem: “Ik kan opnieuw aan het voetbal denken”

Voetbal derde nationale AVigor Wuitens Hamme verloor vorig weekend met 3-2 in Hamme. Het kostte de ploeg de eindwinst in de tweede periode. Die kater werd deze week doorgespoeld. Intussen focust de groep op de thuismatch tegen Eppegem. Zondag wil men de derde plaats in derde nationale A vrijwaren. Daarbij kan men opnieuw rekenen op Hasan Erturk.

Vorige zomer kwam Hasan Erturk over van Racing Gent. Hoewel iedereen binnen de club zeer tevreden is over de ingesteldheid van de speler, werd die overgang tot nu toe geen onverdeeld succes en dat had weinig te maken met het sportieve. Tot twee keer toe moest de aanvaller afrekenen met Covid-19 en dat hakte er stevig in. “Ik werd inderdaad twee keer getroffen door corona. Ik heb dus ‘aan-den-lijven’ kunnen ondervinden wat het virus met een mens kan doen. De eerste maand waren de symptomen het meest acuut, maar ook nadien waren er nog naweeën. Nu gaat het eindelijk weer beter, ik kan opnieuw aan het voetbal denken.”

Geen inspanningen

Hasan Erturk gaat dieper in op die symptomen. “Ik kon na die acute fase nauwelijks inspanningen leveren. Op training had ik constant het gevoel dat ik aan mijn limieten zat. Bij het minste raakte ik onmiddellijk vermoeid. Enkele sprintjes volstonden om compleet buiten adem te zijn. Tot twee keer toe heb ik een longarts geconsulteerd. Dankzij aangepaste medicatie is die vermoeidheid eindelijk verdwenen. De puffers die ik gebruik zorgen ervoor dat de longen nu in orde zijn. daardoor kon ik de voorbije weken mijn plaats in de kern weer innemen.”

Ervaringsdeskundige

Hasan Erturk zit in zijn vierde jaar geneeskunde. Hij was de voorbije maanden als het ware een proefkonijn voor zichzelf. “Ik voelde me inderdaad een ervaringsdeskundige, ik wist als student geneeskunde alles wat er gebeurde. Ik besefte dus ook dat ik mijn lichaam opnieuw moest opbouwen. In januari werd ik even afgeremd door mijn examens. Het is niet altijd makkelijk om mijn sport te combineren met mijn studies, maar het lukt. Ik heb nog geen idee welke richting ik uit wil gaan in de geneeskunde. Volgend jaar heb ik stages. Dan kan ik proeven van de diverse richtingen.”