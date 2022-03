Harry Hollevoet helpt Torhout aan broodnodige zege: “Ik focus me nog met veel enthousiasme op de huidige campagne”

VOETBAL DERDE NATIONALE AKM Torhout heeft zich na een magere 1 op 6 herpakt met een (nipte) 1-0-overwinning tegen Avanti Stekene. Aanvaller Harry Hollevoet maakte in de slotfase van de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. Torhout blijft derde in het klassement, op drie punten van Lebbeke en op 11 eenheden van leider Oostkamp.

“In de heenronde wonnen we ginds met 0-2, maar ik herinner me die match als een moeilijke verplaatsing”, steekt doelpuntenmaker Hollevoet van wal. “We wilden vermijden dat ze het spel maakten en zo begonnen we al vanaf minuut één met hoog druk te zetten. Die aanpak loonde, want Stekene kwam niet veel in het stuk voor en wij domineerden de match.”

“Op het eind van de eerste helft verstuurde aanvoerder Vandewiele een crossbal vanaf het middenveld, waarbij ik de bal meenam ter hoogte van het strafschopgebied en in de korte hoek kon afwerken”, aldus Hollevoet. “Een fase waar we op training vaak op oefenen. Het doet deugd dat we dit konden verzilveren in een wedstrijdsituatie.”

Na de pauze zakte Torhout iets weg. “We hebben fysiek grote inspanningen geleverd, waardoor we in de laatste 20 minuten af en toe naar adem moesten happen. Zo werd het nog een spannende slotfase, maar we hielden goed stand als ploeg”, klinkt het. “Op basis van de hele wedstrijd verdienden wij de overwinning en ik denk dat ze dit bij de bezoekers ook wel zullen bevestigen.”

Eindronde stap dichterbij

Een belangrijke driepunter voor Torhout, na de 1 op 6 van de voorbije twee wedstrijden. “Het was absoluut geen crisis bij ons, want na een 33 op 33 was het onvermijdelijk dat er nog eens puntenverlies zou volgen”, stelt Hollevoet. “De ploegen bovenin blijven echter punten pakken, dus was het wel belangrijk dat we nu aanknoopten met een overwinning. We blijven derde en de eindronde komt zo week na week dichterbij. Iedereen weet dat wij graag willen promoveren en dat deze club niet zou misstaan in tweede nationale.”

Hollevoet is aan zijn laatste maanden bezig in het nationale voetbal, want deze zomer vertrekt hij naar eersteprovincialer Zedelgem. “Het is fijn dat ik met een goed gevoel deze traditieclub zal verlaten. Al ben ik nog niet bezig met mijn afscheid en focus ik me nog volop en met veel enthousiasme op de huidige campagne.

KM Torhout – Avanti Stekene: 1-0

Torhout: Ampe, Taillieu, Ballegeer, Hollevoet (68' Puskas), Oumedjeber, Pyck (88' De Kerpel), Vandewiele, Andries, De Cuyper (75' Timmerman), Vermeulen en Huysentruyt.

Stekene: Van Steelant, De Smet, Verstraeten, Van Spittael, Mennes (83' Van Severen), Franssens, De Rudder, Volckerick, Klippelaar, Criel (78' Goossens) en Aerts.

Doelpunten: 39' Hollevoet (1-0).

Gele kaarten: Hollevoet, Ballegeer, De Rudder en De Smet.

