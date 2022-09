Harold Cool (SV Rumbeke): “Prima start niet kunnen bevestigen”

“Na die uitmuntende start hadden we graag thuis tegen HO Kalken ongeslagen gebleven”, weet de 34-jarige Harold Cool. “We speelden tegen Kalken geen slechte match, maar botsten op een heel degelijke tegenstander. Ik denk dat dit Kalken zeker een topvijfplaats kan bemachtigen op het einde van de rit. We hebben een meer dan degelijke prestatie neergezet, maar die tweede tegengoal viel net na de rust en dat was een bijzonder ongelukkig moment voor ons. We probeerden nog terug te vechten, maar kenden bij de afwerking de nodige pech met onder meer twee ballen tegen de paal. Geen paniek dus na die eerste nederlaag, want met een zeven op twaalf hebben we in elk geval onze start niet gemist.”

Twee derby’s gewonnen

“Na het gelijkspel op het veld van Drongen wisten we de thuisderby tegen Anzegem en de burenstrijd op Eendracht Wervik met winst af te sluiten. Dat waren twee deugddoende en uiterst belangrijke zeges. Niet enkel qua punten maar zeker ook voor het vertrouwen. Nu moeten we na die thuisnederlaag tegen het sterke Kalken zeker niet gaan twijfelen, want onze prestatie mocht er best wezen. Op ons huidig elan verder gaan, is de boodschap want derde nationale A wordt een heel evenwichtige reeks. Het wordt dus van week naar week toeleven en volgend weekend staat de trip naar Aalter op het programma. Daar moeten we proberen iets te oogsten, want een week later staat dan de derby van het jaar op het programma. Dan ontvangen we immers de buren van SK Roeselare-Daisel zodat zaterdagavond 8 oktober voor het Roeselaars voetbal een topavond moet worden. Met onze huidige zeven punten zitten we alvast op schema, want graag zouden we een probleemloos seizoen in die middenmoot willen doormaken.”