Harm Vanhoucke rijdt WK op Zwift: “We gaan specialist Lionel Vujasin zo goed mogelijk omringen”

Woensdagnamiddag neemt Harm Vanhoucke (23) deel aan het eerste virtuele WK op Zwift, een softwarepakket voor fietsers. Dit UCI-evenement wordt in Watopia, de virtuele wereld van Zwift, gereden. Het klinkt vreemd, maar Vanhoucke rijdt dit WK in dienst van Lionel Vujasin. Lionel wie?

Na Remco Evenepoel is Harm Vanhoucke één van de Belgen die op termijn mikt op successen in grote ronden. Zowel op ritzeges als eindklassementen. De klimmer uit Aalbeke hoopt in 2021 zowel de Giro als de Vuelta te rijden. In combinatie met de Waalse klassiekers en een paar kleinere rittenkoersen. De pion van Lotto-Soudal doet sedert 2017 al zijn rollentrainingen op Zwift. “Dat maakt die indoortrainingen minder saai”, benadrukt Vanhoucke. “Het is leuker kijken naar een scherm dan voortdurend turen naar een witte muur. Wellicht omdat ik het platform regelmatig gebruik kreeg ik van Zwift een mail met een uitnodiging om deel te nemen aan het WK.”

Titel gaat naar een specialist

Vanhoucke schreef in. Hij neemt woensdag vanaf 15.45 uur deel aan dit virtuele wereldkampioenschap. Tegenstanders worden onder meer Alberto Bettiol, Rigoberto Uran, Tom Pidcock, Edvald Boasson Hagen, Esteban Chaves, Ivan Garcia Cortina en Daryl Impey. Andere Belgen die deelnemen zijn Victor Campenaerts, Thomas De Gendt, Lennert Teugels, Julien Van den Brande, Eli Iserbyt, Maximilien Picoux, Jens Schuermans en de Luikenaar Lionel Vujasin. “We gaan Lionel zo goed mogelijk omringen”, verrast Vanhoucke. “Want de wereldtitel zal naar een specialist gaan. Lionel is zo iemand. Denk niet dat de gerenommeerde profs kans maakt op de virtuele regenboogtrui. Zwift-specialisten zijn mannen die gewoon zijn om korte felle inspanningen van één tot twee minuten te leveren. Dat zijn echte punchers. Bij ons gaan dergelijke inspanningen over tien minuten tot anderhalf uur. Het zal misschien vreemd klinken, maar wij kunnen iemand als Lionel Vujasin op Zwift uit de wind zetten. Op dat platform is dat mogelijk.”

Niet trainen in functie van dit WK

De wedstrijd in de virtuele wereld Watopia gaat over vijftig kilometer, telt bijna vijfhonderd hoogtemeters en eindigt op een klimmetje van 900 meter. “Het is leuk te kunnen deelnemen aan dit WK, maar ik stem mijn trainingen er niet op af”, benadrukt Vanhoucke. “Dinsdag doe ik een lange duurtraining en woensdag ga ik voor de start van het WK twee tot drie uur trainen. Donderdag vertrek ik met mijn vriendin naar Calpe voor een oefenstage.”