Harm Loontiens weg bij Kortrijk Spurs: “Twee keer de boodschap gekregen niet meer welkom te zijn”

Harm Loontiens zal volgend seizoen niet meer spelen voor Kortrijk Spurs. Hij werd bedankt voor bewezen diensten en is op zoek naar een andere club. Loontiens speelde kampioen met Kortrijk in Top Division Two en wou zich dit seizoen bewijzen in de hoogste amateurreeks.

Loontiens verliet Latem-De Pinte om bij Kortrijk Spurs te spelen. “Na een succesvol seizoen met een titel bij De Pinte kwam Kortrijk met een ambitieus project en veelbelovende woorden”, vertelt Harm Loontiens. “Met die woorden hebben ze me overtuigd om niet mee te gaan naar Top Division One met de De Pinte, maar een stapje terug te zetten om dan zo snel mogelijk die stap te zetten met Kortrijk. Die opzet is ook geslaagd met een tweede titel op rij voor mij. Een promotie, ondanks corona.”

De titel van vorig seizoen was er eentje die jammer genoeg niet gevierd kon worden. “Ik heb vooral goede herinneringen aan het behalen van de titel met deze groep. We hadden als teamgenoten een zeer goeie klik en gingen door het vuur voor elkaar. En dat we de titel niet konden vieren, dat was ongelooflijk jammer! Er is iets niets beter dan de ontlading na de kampioenenmatch, maar corona heeft er anders over beslist...”

Vorig seizoen kreeg Loontiens al te horen dat hij eigenlijk moest vertrekken. “Kortrijk is een ploeg met enorm veel ambitie. En dat had me misschien moeten waarschuwen op voorhand. Na een driekwart seizoen kreeg ik vorig jaar ook de boodschap niet meer welkom te zijn. Die boodschap kwam volledig uit de lucht. Kwaad en gefrustreerd zette ik mijn emoties om in positieve energie en speelde ik erna op een niveau dat ze niet konden negeren en overtuigde ik hen om mij toch nog een kans te geven.”

Plezier beleven aan basketbal

“Ook mijn teamgenoten stonden in deze periode achter mij en hebben me hard gesteund, maar de communicatie tijdens die periode en het feit dat ze me met veelbelovende woorden binnenhaalden om dan te bedanken na een half jaar blijft een negatieve herinnering. Ik liet tenslotte een mooie kans liggen bij De Pinte om met een ploeg naar mijn hart in Top Division One te kunnen spelen.”

Nu kwam er nog maar eens een afwijzing. “Afgelopen maandag kreeg ik dan opnieuw de boodschap niet meer welkom te zijn en dat ze voor een andere optie willen gaan. Door de corona is er mij ook geen kans gegeven om mijn waarde te kunnen tonen voor de ploeg in Top Division One dit seizoen. Het is nu ook moeilijk om me nog te kunnen te tonen aan andere ploegen.”

“Ik ben een speler met veel ambitie, engagement en werklust en ik hoop in de regio een club te vinden waarbij ik met plezier kan basketten op een correct niveau. Een uitdaging die ik kan combineren met mijn personal training bedrijf Move Natural ook. Voor de rest wil ik mijn teamgenoten en de mensen die nauw betrokken waren met de club bedanken voor de periode bij de Spurs.”