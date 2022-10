Haris Bratanovic zet Filou Oostende op weg naar cruciale zege in de Champions League: “Collectieve overwinning”

Vroeg dag donderdag voor de manschappen van coach Dario Gjergja. Wekdienst om vijf uur om twee uur later de vlucht te nemen vanuit de Poolse hoofdstad richting Brussel. Blije gezichten bij Oostende na de eerste zege in de Europese campagne dit seizoen. Een broodnodige overwinning met het oog op het gaaf houden van de kansen op een volgende ronde in de Champions League. In de Torwar-arena nam Legia de beste start, maar de bezoekers lieten niet begaan en hielden de bordjes in evenwicht tot aan de rust (40-40). In tegenstelling tot de eerste helft kreeg McCallum (vijftien punten voor de rust) geen meter ruimte meer en domineerde Oostende het bord langs beide kanten van het parket. Bijgevolg kwam Legia na de kampwissel niet verder dan negentien punten, waarvan slechts zes in het vierde quarter. Kapitein Pierre-Antoine Gillet nam zijn team op sleeptouw en liet knappe statistieken noteren met acht punten, negen rebounds en vijf assists.

Zeven punten op rij

De wedstrijd viel echter in een definitieve plooi toen Haris Bratanovic eigenhandig zeven punten op rij scoorde en voor een zegezekere kloof zorgde bij 57-63. “Matchwinnaar zou ik niet zeggen, maar ik mag terugblikken op een goede prestatie. Dit was vooral een overwinning van het collectief”, vertelt Bratanovic. “Ik heb me goed herpakt na de moeilijke aanvangsminuten waarin ik een paar makkelijke layups onbenut liet en snel twee fouten achter mijn naam zag staan. In de tweede helft waren we defensief bijzonder sterk en hebben we nagenoeg alles afgestopt. Hun grote jongens werden niet meer bereikt en ook hun schutters vonden de weg niet meer naar de ring. Die zeven punten op rij hebben ons veel hoop gegeven en het kloofje bleek voldoende voor een belangrijke zege. We hebben onze job gedaan en een volwassen wedstrijd gespeeld. Naast de verplaatsing naar Galatasaray staan er ons inderdaad nog twee thuismatchen te wachten en dat biedt ons zeker kansen op minstens een derde plaats in de poule. Het zou mooi zijn om met zo’n jonge ploeg na Nieuwjaar nog Europees te kunnen spelen”, aldus de Belgian Lion, goed voor dertien punten en vijf rebounds in iets meer dan 23 minuten. “Ik weet dat ik mijn ding moet doen en meer minuten krijg, temeer nu Servaas (Buysschaert red.) geblesseerd is. Het komt erop aan te presteren, al zorgt dat voor mij persoonlijk eigenlijk niet voor extra druk.”

Bekermatch

Dinsdagmiddag speelt Oostende om 14.30 uur de achtste finale in de Beker van België op het veld van tweedeklasser Remant Basics Melsele-Beveren. “In principe moeten we die klus klaren, wat iedereen ook van ons verwacht. Daarna volgen nog twee competitiewedstrijden voor de interlandbreak. We hebben toch iets rechtgezet na de opdoffer in Charleroi en moeten nu op dit elan verder”, klinkt het tot besluit.

Ziekenboeg

Goed en minder goed nieuws uit de ziekenboeg bij de kustploeg. De knieblessure van Buysschaert blijkt dan toch mee te vallen. Geen scheur, maar een verrekking van de mediale band houdt de center een zestal weken langs de kant. Dusan Djordjevic daarentegen blijft op de sukkel met een voetblessure en zou nog enkele maanden niet inzetbaar zijn. De club liet weten op zoek te zijn naar een vervanger.