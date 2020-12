Haris Bratanovic (Filou Oostende) klaar voor Europees debuut tegen Italiaanse Brindisi: “Gezonde nervositeit”

Op talent staat geen leeftijd

Haris Bratanovic kijkt na een eerste invalbeurt afgelopen vrijdag tegen Brussels uit naar zijn debuut in Europees clubverband. De 19-jarige aanwinst van Barcelona B is terug fit na maandenlange blessureleed met een gescheurde heupbuiger en irritatie aan de quadriceps. “Mentaal geen makkelijke periode voor mij, want langs de zijkant moeten toekijken is natuurlijk nooit leuk”, vertelt de center, die in het tussenseizoen een contract tekende voor vijf jaar bij Oostende. “Ik was vrij ongelukkig in Barcelona, want kreeg er in mijn tweede seizoen weinig speelminuten. Coach Dario ken ik al een tijdje en we zijn altijd contact blijven houden. In Spanje is het nagenoeg onmogelijk om vanuit derde klasse door te stromen naar de hoofdmacht. Hier kon ik meteen in de hoogste afdeling aan de slag en in de Champions League spelen. Ik heb geen seconde getwijfeld toen mij die kans werd aangeboden. Ik ben hier beland in een bijzonder talentvolle jonge groep met spelers zoals van der Vuurst, de Vries en Nakic. Mijns inzien doet de leeftijd er niet toe. Als je de kwaliteiten hebt, moet je spelen”, aldus Bratanovic, die zich op zijn eigen manier oppept voor een wedstrijd. “Voor de opworp heb ik steeds muziek in de oren met de stevige lyrics van enkele Nederlandse rappers. Er is dan wel sprake van wat gezonde nervositeit, maar eens de bal aan het rollen is, verdwijnt dat meteen”, klinkt het tot besluit.