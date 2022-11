Haris Bratanovic en Filou Oostende boeken ruime zege tegen Leuven Bears: “Sterke teamprestatie”

Knappe zege van een tienkoppig Filou Oostende tegen de Bears uit Leuven. In een sterk eerste quarter sloeg de kustploeg al een kloof met een 7-0-run richting 21-9. Van der Vuurst de Vries en Bleijenbergh strooiden met assists, in dankbaarheid afgenomen door Haris Bratanovic. De bezoekers knokten zich echter enigszins terug in de match en wisten de schade te beperken voor het einde van het eerste luik (27-22). Na een kwartier spelen moest Leuven de rol lossen bij een nieuwe 13-0-tussenspurt en een bonus van negentien eenheden bij de rust (55-36). Uitblinker Bleijenbergh had toen al acht assists op zijn conto staan.

Het vel van de beer wordt spreekwoordelijk niet verkocht voor hij geschoten is, maar niemand in de COREtec Dôme twijfelde nog aan de winstkansen van Oostende. De Bears wonnen het derde quarter weliswaar met 20-23, maar in het slotluik zetten Thurman en co de puntjes op de i. Bleijenbergh krikte zijn stats nog wat op en strandde op één rebound van een uiterst knappe triple-double (12 punten, 9 rebounds en 10 assists). Bratanovic bewees eens te meer zijn waarde op de centerpositie met achttien punten en vijf rebounds.

Akkefietje

“Mooie teamprestatie”, vertelt Bratanovic. “De bal ging goed rond tegen dit Leuven, mijns inzien toch geen zwakke ploeg met twee sterke ‘big guys’ in de rangen. “Ik werd inderdaad goed aangespeeld. Met Vrenz (Bleijenbergh red.) speelde ik al jaren geleden aan de topsportschool en in de nationale ploeg. Keye (van der Vuurst de Vries red.) en ik verdedigen natuurlijk ook al even dezelfde kleuren. Ik ben uiterst tevreden, alleen jammer wat er op het einde gebeurd is”, aldus de Belgian Lion, die in het slot van de match uitgesloten werd na een akkefietje met Fulkerson. “Ik kreeg een stevige elleboog te verduren op mijn borst en kon dit zomaar laten gebeuren. Tijdens het teruglopen diende ik Fulkerson van antwoord in de rug, met naast de technische fout wegens protest ook nog een onsportieve fout tot gevolg. Ik heb mij intussen verontschuldigd bij zowel speler als coach, want dit had niet mogen gebeuren”, besluit Bratanovic.

Oostende speelt op vrijdag 2 december op bezoek bij Bergen.

Lees ook: meer basketbal