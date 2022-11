Harelbeke raakt niet verder dan 1-1-gelijkspel bij rode lantaarn Erpe-Mere United: “Voor ons is één punt te weinig”

Zeven minuten voor de rust van de degradatietopper bij Erpe-Mere United werd Harelbeke op achterstand gezet. “Een weggeefdoelpunt”, zucht trainer Derveaux. “Onverwacht balverlies zorgde ervoor dat iedereen uit positie was. De thuisploeg profiteerde daarvan. Door eigen schuld kwamen we 1-0 achter. Ik vond ook dat Erpe-Mere voor de rust meer mentaliteit toonde. In de tweede helft hadden we die drive gelukkig wel. Ik denk dat we wel tien kansen kregen. We hadden een ietwat eigenaardig doelpunt nodig om langszij te komen.”