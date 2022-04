Harelbeke klopt Zwevezele met forfaitcijfers: “Heel efficiënt, maar ook goed en niet eens tegen een halve ploeg”

Vijf-nul! Wie voor het duel tussen RC Harelbeke en SKV Zwevezele dit liet noteren was de enige laureaat van de pronostiek. Na een dik halfuur had de bezoekende doelman Carré zich al vier maal moeten omdraaien.

Door de schorsing van Robin Toye experimenteerde Harelbeke-trainer Bruno Derveaux met Ernest Nfor als defensieve middenvelder. “Iets wat we dinsdag in een oefenmatch tegen de beloften van Zulte Waregem uittesten”, vertelt Derveaux. “Een geslaagde test. Tegen Zwevezele lag Ernest aan de basis van twee goals en scoorde hij er zelf ook ééntje.”

De eerste hoekschop van de match leverde een goal op. Na drie minuten tilde centrale verdediger Doumbia de Ratjes op voorsprong. “In de tactische bespreking voor elke wedstrijd gaat een derde van de tijd naar stilstaande fasen”, verduidelijkt Derveaux. “Dat is het werk van mijn assistent Nick Bonte. Daarin krijgt hij carte blanche. Meer dan vijftig procent van onze 45 goals kwamen tot stand bij standaardsituaties. Tegen Zwevezele scoorden we drie maal op stilstaande fasen. Ik geef toe dat we zaterdagavond efficiënt waren. Het geluk dat ons in enkele andere matchen ontbrak hadden we nu wel. Maar we waren ook goed. Niet tegen een halve ploeg want Zwevezele was compleet met Oumedjeber op de tien en topschutter Braem aan de aftrap.”

Vreemde avond

Halfweg was de partij gespeeld. Aanvoerder Niels Vandenbroucke legde twintig minuten voor tijd de eindstand vast. De bezoekende trainer Hans Cornelis had toen al het Forestierstadion verlaten. Hij voelde zich de hele week niet lekker en trok naar het ziekenhuis. Zijn assistenten Björn Cool en Joris Brewaeys namen de coaching over.

“Het was een eigenaardige avond”, vindt Brewaeys. “En een vreemde wedstrijd. We hadden gewaarschuwd voor de stilstaande fasen van de thuisploeg, maar bij de eerste hadden we al prijs. Dat is een oud zeer: defensieve scherpte op dergelijke standaardsituaties. Na de 3-0-thuiszege tegen Dikkelvenne hadden we nochtans de intentie om de lijn door te trekken.”

Wat niet gelukt is. Tot groot jolijt van Bruno Derveaux. “Toen we in de Beker van België klacht indienden omdat Zwevezele een wissel te veel doorvoerde en wij voor de groene tafel met 5-0 wonnen veroorzaakten we veel commotie”, herinnert hij zich. “We wonnen nu ook op het veld met die cijfers. Dat doet veel plezier.”

Harelbeke: Thieren, Van Damme, De Smet, Doumbia, Vandenbroucke, Van Mol, Soli (82’ Balcaen), Noppe, Nfor (85’ Deryckere), Vandekerckhove (75’ Feys), Verlinde.

Zwevezele: Carré, Jodts (72’ Vandendriessche), Bataille, Oumedjeber (78’ Timmerman), Dewaegemaeker, Makonga, Verzele, Marmitte, Coussement, Bram, Yagan.

Doelpunten: 3’ Doumbia (1-0), 16’ Vandekerckhove (2-0), 28’ Van Damme (3-0), 36’ Nfor (4-0), 70’ Vandenbroucke (5-0).

Geel: Vandenbroucke, Doumbia, Verzele.

Ref: Bram De Clercq.