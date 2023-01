Harelbeke blikt Oudenaarde op eigen veld in (0-4): “Op cruciale momenten eindelijk wat meeval”

“Op de cruciale momenten kenden we een beetje geluk”, besefte trainer Bruno Derveaux. “We moeten toegeven dat we de eerste 25 minuten van het kastje naar de muur werden gespeeld. In die fase van de partij kenden we geluk dat een bal tegen de paal bolde en dat doelman Sören Dutoit een kopbal van Jérôme Mézine uit de korte hoek haalde. Tegen de gang van het spel in klommen we halfweg de eerste periode op voorsprong.”

Vijf over twaalf

“Een kantelpunt in deze partij”, ging Derveaux verder. “In de tweede helft hebben we bij momenten toch nog afgezien. Oudenaarde was op voetbaltechnisch vlak beter dan wij. Het geluk dat we dit seizoen nog niet kenden hadden we deze keer wel. Bij ons was het vijf over twaalf, misschien zelfs al later. We zitten in een situatie dat we elk punt heel goed kunnen gebruiken. Hier vertrekken we met de drie punten. Daar zijn we heel gelukkig mee. De eindcijfers zijn overdreven, dat moet ik toegeven. Maar eigenlijk hadden we de voorbije weken bij Jong Cercle en thuis tegen Erpe-Mere ook al moeten winnen.”