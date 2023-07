Harde tijden voor Celine Van Gestel en de Yellow Tigers: “We snakken dringend naar duidelijkheid”

tennis Belgian Circuit Finale voor Emma Vanderhey­den in thuisclub Tessender­lo: “Fysiek veel sterker geworden”

Het Belgian Circuit-seizoen in Limburg trekt zich volledig op gang. Op GT Tessenderlo bereikte de lokale Emma Vanderheyden de finale. Vanderheyden tennist en studeert in de States en voelt zich klaar voor enkele weken ‘sterrentennis’. “De laatste maanden college-tennis in Amerika waren best zwaar”, zegt Vanderheyden.