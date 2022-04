Hard Labeur Nazareth naar finale Beker van België minivoetbal: “Bekercampagne nu al geslaagd”

Vrijdagavond begon Hard Labeur als favoriet aan de halve finale van de Beker van België. Rollegem is nummer drie in tweede nationale, de ploeg uit Nazareth strandde in de reguliere competitie in eerste klasse op rang vijf.

“Op hun klein veld mochten we de thuisploeg niet onderschatten”, aldus Jonah Wymeels. “Rollegem schakelde al enkele eerstenationalers uit. Op een smal terrein is het ook een stuk makkelijker om druk te zetten. We hadden ons echt goed voorbereid op dit duel. Zoals verwacht werd het een gesloten match. Vanop afstand bracht doelman Jeffrey Bradt ons in het eerste kwart op voorsprong. De thuisploeg stelde via schepcorner snel gelijk, maar net voor het einde van kwart scoorde Jeffrey Bradt opnieuw.”

Minder derde kwart

De bezoekers dwongen ook een schepcorner af. Maxime Pieters verzilverde deze standaardsituatie. Zodat Hard Labeur halfweg 1-3 voor lag. “Het derde kwart was het enige waarin we wat onder lagen”, ging Wymeels verder. “Heel even waren we de controle kwijt. Via een mooi uitgespeelde actie lukte Rollegem de aansluitingstreffer. Op strafcorner stelde de thuisploeg gelijk. Wij hadden intussen ook enkele hoekschoppen afgedwongen. Zodat we in het begin van het vierde kwart op strafcorner op voorsprong klommen. Daarna speelden we het volwassen uit. Op een countertje legde ik vijf minuten voor tijd de eindstand vast.”

Underdog in finale

Waardoor Hard Labeur Nazareth voor het eerst in de clubgeschiedenis de finale van de Beker van België speelt. San Siro Deftinge, dat in de andere halve finale Synergie Oudenaarde versloeg (5-5, pen. 2-4), begint als favoriet aan die eindstrijd. “Maar in één wedstrijd weet je nooit”, besloot Wymeels die in het veldvoetbal met HO Kalken op de drempel van promotie naar derde nationale staat. “We zijn realistisch genoeg. San Siro Deftinge is in eerste nationale autoritair leider. Voor ons is de bekercampagne nu al geslaagd. Eigenlijk is het gek dat we de finale halen. Veel ervaring hebben we nog niet. Ik speel mijn eerste seizoen in eerste nationale, Jochen Van Wambeke pas zijn tweede.”