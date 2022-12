Hard bevochten driepunter voor Romero Regales en Bocholt VV: “Het was niet eenvoudig”

voetbal tweede nationale B Ly­ra-Lier­se kan de punten thuis houden tegen FC Lebbeke: “Blij met mijn goal, omdat ik op die manier mijn waarde voor de ploeg kan onderstre­pen”

De Sint had er zaterdag een lange reis voor over om Lyra-Lierse te komen aanmoedigen. In zijn al zwaar beladen zak met cadeautjes zat ook een doelpunt, al moest Lyra-Lierse lang wachten om dat cadeautje uit te pakken, tot minuut 77. Blijkbaar is Mathias Nys de braafste van de klas geweest. Hij was diegene die mocht scoren van de Goedheiligman. Lyra-Lierse won met 1-0.

20:20