Hans Wynants over zijn sterke competitiestart bij Lille: “Met vertrouwen kan je heel ver geraken”

voetbal tweede nationale BBij KVC Lille United kunnen ze terugblikken op een geslaagd begin van de competitie. Na een titel en een promotie stond de fusieclub in de lente van dit jaar ineens in tweede nationale. Met zeven punten uit vijf wedstrijden heeft het team van trainer Kris De Backer zich in de veilige middenmoot van het klassement genesteld.

Tijdens het tussenseizoen trok Lille voornamelijk spelers uit de buurt en met een rugzak aan ervaring aan. Wat niet echt gezegd kan worden van Hans Wynants. De aanvaller werd vorige week twintig jaar en begon als kind bij Lille aan zijn loopbaan. Vorig jaar was hij actief bij De Kempen. Toch keerde hij terug naar Lille.

“Al was het geen gemakkelijke beslissing”, geeft de aanvaller toe. “Hoewel we met De Kempen de degradatie naar eerste provinciale niet konden ontlopen, hadden we er een echte vriendengroep. Dat familiale aspect heeft mijn doen twijfelen. Maar mijn familie heeft ook een goede band met Lille. Bovendien kreeg ik de kans om in tweede nationale te voetballen. Ik heb nog geen moment spijt gehad.”

Vaste waarde

Reeds tijdens de voorbereiding was het duidelijk dat Hans Wynants in het offensieve compartiment een aanwinst zou zijn. De rijzige spits zorgt ervoor dat de tegenstanders zich niet vervelen. “Ik ben iemand die het van mijn snelheid moet hebben. De voorbije weken werd ik telkens perfect aangespeeld. Vooral op de counter is het, zoals vorige week in Hasselt, lonend. Maar het is het vertrouwen van de trainers en mijn ploegmaats die de belangrijkste schakel vormen.”

Zaterdagavond

Lille krijgt zaterdagavond om 20 uur het bezoek van de beloften van KV Mechelen. Het is de eerste keer dat Lille in Gierle op zaterdagavond zal spelen. Enkele weken geleden werd er een nieuwe lichtinstallatie opgetrokken, die meteen werd goedgekeurd door de voetbalbond. “Ik vind dat de accommodaties in Gierle perfect zijn”, zegt de Lillenaar. “Voetballen op een zaterdagavond zorgt voor een ander gevoel. De partij tegen KV Mechelen is voor mij speciaal omdat Bas Van den Eynden er speelt. Bas is eveneens van Lille en we zijn al jaren goede vrienden.”

