Hans Wynants en Lille United belonen zichzelf te weinig: “We hadden in de subtop moeten staan”

Zowel op het veld van Bocholt als vorige zaterdag in de thuiswedstrijd tegen City Pirates Antwerpen had Lille de drie punten in handen. Een bonus van twee doelpunten bij de rust waren niet voldoende om in beide duels als winnaar van het veld te stappen.

“En dat is een heel pijnlijke conclusie”, geeft Hans Wynants toe. “Ik denk dat weinigen binnen de club gedacht hadden dat we in deze fase van de competitie een stevige middenmoter zouden zijn. Alleen had die stelling nog fraaier kunnen zijn. Zonder beter te voetballen, hadden we vier punten meer kunnen hebben. Dan zou Lille als nieuwkomer een subtopper geweest zijn. Op basis van de prestaties die we als collectief hebben neergezet, zou dat een beloning geweest zijn.”

Verschil

Net als Lille was Hans Wynants vorig seizoen, toen met De Kempen een tegenstander van zijn huidige ploeg, nog actief in derde nationale. Met zijn twintig jaar is hij niet alleen de jongste speler bij Lille, hij neemt veel gewicht van de aanval op zich. “Ik ben tevreden met de wedstrijden die ik tot hiertoe heb gespeeld. Mijn derde doelpunt van vorig weekend is daar de bevestiging van. Bovendien geeft het afleveren van een assist eveneens voldoening. Ik moet het hebben van mijn snelheid. Maar het verschil met de tegenstanders uit derde nationale is groot. Vooral de ervaring is in deze reeks een voorname factor.”

Londerzeel

Met een verplaatsing naar Londerzeel staat Lille zondagnamiddag tegenover een tegenstander die zich de voorbije weken tegen zowat alle ploegen uit de kop van het klassement in de kijker speelde. “Eerlijk gezegd vind ik dat het allemaal tegenstanders van een serieus kaliber zijn. Het recente verleden heeft aangetoond dat we tegen de kop van het klassement ons mannetje kunnen staan. Dat geeft vertrouwen.”

