Hans Vanderheyden ontvangt met Pepingen-Halle Hades: “Blij dat onze jongeren kunnen doorstromen”

Voetbal Tweede Nationale BZondag neemt Pepingen-Halle het in eigen huis op tegen Hades. Na zes speeldagen telt de fusieploeg evenveel punten en bekleedt daarmee de vijftiende plaats in tweede nationale B. De Limburgers kenden een betere start en mogen met hun zesde plaats een positie in de subtop innemen.

Hoe heeft voorzitter Hans Vanderheyden de start van de competitie ervaren? “Zo’n competitiestart omvat veel facetten. Sportief is het soms warm en koud blazen tegelijk. Ik ben tevreden over de inzet op het terrein. Die was vorig seizoen soms wat minder. We kozen dit seizoen minder voor namen in de kern, maar moesten niet aan kwaliteit inboeten. Op City Pirates openden we sterk. Nadien volgden enkele mindere matchen, maar tegen Tongeren was het weer uitstekend. Dat onregelmatige zal wel eigen zijn aan de jonge kern.”

Samenwerking met RWDM

In het voorjaar sloot Pepingen-Halle een samenwerkingsakkoord af met RWDM. Hans Vanderheyden ziet de eerste resultaten. “Die samenwerking loopt vlot. We hebben ook duidelijke afspraken gemaakt. Momenteel hebben we met Abbou, El Ouamari en Doudaev drie spelers in onze rangen die door de Brusselse club worden uitgeleend. Het zijn jonge talenten. El Ouamari heeft misschien het meeste talent van dit drietal, maar Doudaev staat dan weer het verst in zijn ontwikkeling. Zij zijn trouwens niet de enige jeugdige spelers in de kern. Ik ben blij dat onze jongeren kunnen doorstromen. Arnaud Vandenberghe draait volwaardig mee met de eerste ploeg. Jente Ertveldt zie ik bikkelhard in de duels gaan. Prima.”

Crisis

In welke mate voelt men bij Pepingen-Halle de economische crisis? Hans Vanderheyden is duidelijk. “Uiteraard heeft de energiecrisis impact onze club. Net als bij de gewone burger liggen onze facturen twee, drie keer duurder dan vorig jaar. Ook wij moeten de tering naar de nering zetten en proberen te besparen waar dat mogelijk is. Waar er vroeger al eens een licht bleef branden in de kleedkamer, zal dat nu uitgedaan worden. Wat de sponsors betreft, ben ik tevreden. Tot nu toe haakte er niemand af. Daar ben ik dankbaar voor. We moeten natuurlijk afwachten wat de toekomst brengt.”

