Hans Hoornaert (VC Ardooie) stopt met voetballen: “Ik heb me overal geamuseerd!”

“Ik heb zowat alle uithoeken van onze provincie gezien”, weet Roeselarenaar Hans Hoornaert, die de studentenadministratie doet bij de lerarenopleiding van Vives. “Ik zette mijn eerste voetbalpasjes bij Eendracht Hooglede en doorliep daarna de jeugdrangen van Club Brugge. Daarna volgden de eerste elftallen van Torhout KM, VV Coxyde, Winkel Sport, Boezinge, Oostnieuwkerke, VP Gits en finaal VC Ardooie. Ik speelde in quasi alle reeksen en speelde op zowat alle posities. Ik begon als centrale verdediger, daarna was ik achtereenvolgens spits en rechtsback en vanaf mijn Koksijdse periode werd ik definitief centrale verdediger.”

Voetbalfamilie

“Ik was een beetje voorbestemd om voetballer te worden. Als kind woonde ik op een boogscheut van het veld van Eendracht Hooglede en mijn vader Joost was voetbalcoach. In onze familie wordt het voetbal nauwgezet opgevolgd want Stijn Meert is mijn schoonbroer. Verder heb ik met Tom Raes en Jan Hoornaert twee neven die actief zijn in het voetbal. Een heel mooie sport maar nu is het tijd om definitief afscheid te nemen als voetballer. Ik heb fantastisch mooie tijden gekend en het belangrijkste is dat ik me overal heel goed geamuseerd heb. Voetbal moet in de eerste plaats amusement zijn en blijven. Met die gedachte kan ik terugblikken op een heel mooie carrière.”

Hoogte- en dieptepunt lagen dicht bij elkaar

“Ik maakte verschillende promoties en degradaties mee maar speelde bij de volwassenen slechts één keer kampioen. Dat was met VV Coxyde toen we de titel pakten in derde klasse en als kleine kustclub naar de toenmalige tweede klasse konden. Toen hadden we een schitterende bende en was het ook voor en na de matchen steeds ambiance. Spijtig genoeg blijft er één smet over op dit seizoen want enkele weken voor het einde van de competitie overleed onze jonge en gedreven coach Jan Merlevede totaal onverwacht aan een hartaderbreuk. Dat was voor iedereen een bijzonder pijnlijk moment. Die titel hebben we dan ook postuum aan hem opgedragen.”

Voetbal eventjes op on hold

“Vanaf nu zet ik eventjes het voetbal on hold”, beëindigt Hans Hoornaert het gesprek. “Mijn zoon Emiel (7) speelt voetbal, mijn dochter Paulien (5) turnt zodat ik ook de nodige tijd in mijn gezin wil stoppen. Met tennis en padel heb ik alvast een nieuwe uitlaatklep gevonden maar misschien kom ik ooit nog terug in beeld als voetbaltrainer.”