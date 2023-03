Hans Hoornaert (Eendracht Hooglede): “Zondag kroon op het werk zetten met titel”

Hans Hoornaert is als T2 aan zijn eerste seizoen bezig. “Ik heb zelf gevoetbald tot en met de coronaperiode”, legt de ex-verdediger uit. “Toen speelde ik nog bij VC Ardooie waar Filip Comptaert trainer was. De link met Hooglede om te starten als T2 is dus snel gelegd. Filip kende ik trouwens al heel lang vermits hij vroeger speler en T2 van SV De Ruiter was toen mijn vader Joost Hoornaert er trainer was. Met hem verliep de samenwerking dit seizoen dan ook uitstekend.”

Fantastische reeks

Dat adjectief uitstekend is ook van toepassing voor het seizoen van Eendracht Hooglede. Na 24 matchen noteren we 20 overwinningen, drie gelijke spelen en slechts één nederlaag. Een terechte kampioen in spe dus! Zondag krijgen de Hoogledenaars met de komst van Merkem Sport een unieke gelegenheid om voor eigen publiek een feestje te bouwen. “We hebben inderdaad een fantastische reeks neergezet”, gaat Hans Hoornaert verder. “We zijn nu aan een 36 op 36 toe en konden vorig weekend al kampioen zijn indien onze eerste achtervolger Komen punten zou laten liggen. Dat gebeurde echter niet zodat het kampioenenfeest hopelijk maar met één weekje zal uitgesteld worden. Zondag hebben we thuis tegen Merkem Sport genoeg aan één puntje om kampioen te worden. Dat zou moeten lukken en iedereen kijkt er ook reikhalzend naar uit.”

Thuismaximum behouden

“Naast die titel willen we ook zondag winnen want we hebben dit seizoen thuis nog geen enkel punt moeten prijsgeven. Dat thuismaximum zouden we dan, bovenop die titel, ook tot het einde van het seizoen behouden. Volgend seizoen wordt het dus tweede provinciale en zullen we dan ook die overstap op een realistische manier moeten aanpakken. We beseffen dat we dit seizoen in een wat minder sterke reeks zaten maar gezien de kwantiteit en de kwaliteit van de inkomende transfers zouden we toch voldoende moeten gewapend zijn voor een rustig seizoen in tweede provinciale.”