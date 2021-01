Hans Hannes (Witgoor Sport): “Negen maanden zonder voetbal gaat een aanpassing vragen”

“Ik vermoed dat het overleg van de crisiscel van de voetbalbond zal beslissen wat iedereen ondertussen weet”, zegt middenvelder Hans Hannes. “Het is duidelijk dat er de komende maanden in de huidige omstandigheden niet aan sport kan gedaan worden. Dan stopt het hele verhaal. Vooral als de clubs geen kantine mogen uitbaten.”

Negen maanden

“Ik denk dat we daar niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. De voorbije weken en maanden zijn de meeste clubs bezig gebleven in de vorm van individuele schema’s. Uiteindelijk is dat een mooi hulpmiddel geweest.”

Volgend seizoen

“Ik ben heel tevreden met de komst van Patrick Van Houdt”, zegt Hans Hannes. “Tien jaar geleden was hij al eens aan het werk bij Witgoor. Die samenwerking is toen heel vlot verlopen. Bovendien beschikt hij over een pak ervaring. De terugkeer van Dries Roos van Wezel Sport, is eveneens een goede zaak.”