Hans Hannes is aan zijn laatste maanden bezig bij Witgoor: “Een club die mij alles heeft gegeven”

In het geel-groene kamp waren ze niet gelukkig met de afgelasting van vorige week. “Vooral omdat we pas in de late namiddag op de hoogte werden gebracht dat er niet zou gespeeld worden”, reageert Hans Hannes. “Op dat moment sta je klaar om naar de wedstrijd te vertrekken. Bovendien wordt het duel nu volgende week woensdag afgewerkt. Wat op zich een vervelende zaak is. Maar de omstandigheden zijn wat ze zijn. We moeten er trachten het beste van te maken.”

Kloof

Een ander gegeven was dat Witgoor de voorbije weken sterk bezig was. Met drie gewonnen wedstrijden op rij had het een duidelijke kloof met de rechtstreekse degradatieplaatsen opgebouwd. “Het is een beetje dubbel”, weet de middenvelder. “Op zich is tien punten een mooie kloof. In de praktijk kan het in deze evenwichtige reeks, in de twee richtingen, vrij snel gaan. Het feit dat we een voetballoos weekend achter de rug hebben, maakt op zich geen verschil. We gaan snel weer in het ritme zitten. Met de steun van onze twaalfde man kunnen we opnieuw een heel goede zaak doen. In Beringen hebben we een ongelukkige wedstrijd gespeeld. Op het sportieve vlak hebben we nog iets recht te zetten.”