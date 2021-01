Hans De Clercq (Sport Vlaanderen-Baloise): “Neo’s naar Ruta del Sol sturen of Vlaams openingsweekend laten rijden is moeilijke oefening”

Wie terugkeert uit een rode zone in het buitenland moet zeven dagen verplicht in quarantaine. Bij de jaarlijkse ploegstage en de selecties voor de wedstrijden van eind januari en februari moet daarmee rekening gehouden worden. “Allemaal niet evident”, geeft Hans De Clercq, ploegleider bij Sport Vlaanderen-Baloise, toe. “We planden een ploegstage van 7 tot 18 januari. Tot bleek dat er op 18 en 19 januari geen vluchten naar huis zijn. Walter Planckaert en Andy Missotten keren op 17 januari terug naar huis, met Lindsay De Vylder, Fabio Van den Bossche, Sasha Weemaes, Rune Herregodts, Thimo Willems, Kenneth Van Rooy en Jens Reynders. Dat zevental is voorzien voor La Marseillaise op 31 januari en aansluitend de Ster van Bessèges.”

“Bij hun terugkeer van de ploegstage moeten renners en begeleiders zeven dagen in quarantaine. Of ze in hun eentje buiten mogen fietsen of echt op hun kamer moeten blijven is een vraag die voorlopig onbeantwoord blijft. Na Bessèges rijden die renners door naar Spanje waar ze Murcia en Almeria zullen afwerken.”

Verwilst en De Pestel nog niet in februari

De Clercq blijft na de ploegstage met twaalf renners in Altea. Na een extra stageweek maken ze de oversteek naar Mallorca waar van 28 tot 31 januari vier eendagskoersen worden afgewerkt. “Na bijna een maand zullen wij met die twaalf renners naar huis komen”, gaat De Clercq voort. “Volgens de huidige regels kunnen renners die de Ruta del Sol of de Ronde van de Algarve rijden, niet worden ingezet tijdens het Vlaams openingsweekend. Het is een heel moeilijke oefening. Het is niet de bedoeling dat we onze neo’s laten dubbelen in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar die eerstejaars naar de Ruta sturen is eveneens gewaagd, want dat is een rittenkoers van een hoog niveau.”

“De Ronde van Antalya is afgelast en voor de Ronde van Valencia worden we niet weerhouden. Omdat de organisator ongewoon veel aanvragen van teams uit de WorldTour kreeg. Positief is dat bij ons iedereen fit is”, besluit De Clercq. “Enkel Sander De Pestel (klierkoorts) en Aaron Verwilst (operatie liesslagader) zullen in februari niet inzetbaar zijn.”