Hans De Clercq hoopvol over Aaron Verwilst: “Hij kan misschien half maart al een koers rijden”

Eerst het goede stagenieuws. Aaron Verwilst zal misschien vroeger in competitie kunnen komen dan gedacht. De vierdejaarsprof uit Ruiselede onderging eind oktober een ingreep aan een vernauwde liesslagader. Zijn wederoptreden was voorzien eind maart in Frankrijk. Hij zou op 27 maart de Classique Loire Atlantique rijden, daags nadien de GP Chôlet. “Het ziet er naar uit dat we Aaron half maart kunnen laten wederoptreden”, klinkt Hans De Clercq hoopvol. “Maandag deed hij op training voor het eerst enkele blokken bergop, dinsdag trainde hij vier uur. Bovendien ondervindt hij geen last meer. Wat heel positief is. Ook Sander De Pestel evolueert goed. Vandaag zat hij bij mij in de trainingsgroep. Op de Col de Rates haakte hij, na ongeveer een uur, af. Maar daarna trainde hij nog twee uur verder. Ook zonder last.”

Oppassen in bepaalde dorpen

Tijdens die ploegtrainingen moet het team uitkijken door welke steden of dorpen gereden wordt. “Hier in Spanje mogen we in een groep van 25 trainen, maar dat doen we nooit want we splitsen altijd op”, gaat De Clercq verder. “In bepaalde dorpen mag je maar met zes samen trainen. Zo passeerden we dinsdag Polop. Daar moesten we splitsen in twee groepen, tweehonderd meter tussen laten en voorbij de stad mochten we weer samen trainen. In deze bizarre tijden moet je met alles rekening houden. En qua programma moeten we voortdurend bijsturen.”