Hans Cornelis wikt en weegt tweede nationale A: “RC Harelbeke misschien wel een titelkandidaat”

Robbie D'haese met KV Oostende na 0 op 6 zondag op kunstgras van RFC Luik: "Dringend vertrouwen tanken"

Zondag staan met FC Luik en KV Oostende de twee hekkensluiters in de Challenger Pro League tegenover elkaar. Vooral de Kustboys werden niet meteen onderin het klassement verwacht. “Maar we kunnen niet blijven zeggen dat we even goed waren als de tegenstander”, oordeelt Robbie D’haese streng.