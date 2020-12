Hans Cornelis (SKV Zwevezele): “We zullen meteen alert moeten zijn”

De kogel is eindelijk door de kerk. Of gedeeltelijk toch want Voetbal Vlaanderen besliste dat het amateurvoetbal tijdens het weekend van 6 en 7 februari heropgestart kan worden. Op voorwaarde dat de overheid die plannen uiteraard straks niet dwarsboomt en dat blijft uiteraard een heikel punt.

“Er werd eindelijk door Voetbal Vlaanderen wat klare wijn geschonken”, weet Hans Cornelis, de coach van tweede amateurploeg SKV Zwevezele. “Het was logisch dat de Bond ook niet al voorbarig met beslissingen kon uitpakken vermits de pandemie nog verre van ons land uit is. Het is dan ook bang afwachten hoe alles verder evolueert maar in elk geval hebben voetballers nu terug een datum om naar uit te kijken. Als alles naar wens verloopt, kan er vanaf halverwege januari terug in groep getraind worden en kan de competitie in het weekend van 6 en 7 februari terug hervat worden.”

Dertig wedstrijden was niet haalbaar

Ook de halvering van de competitie vindt Hans Cornelis een goede zaak. “Het had geen enkele zin om nog geheel de competitie af te werken. We zijn nog maar vier speeldagen ver en wij hebben al een wedstrijd achterstand. Nog 27 partijen afwerken, leek me een onmogelijke zaak want naast het coronavirus kunnen er ook nog nijdige winterprikken op ons afkomen. Gelukkig dus ook geen midweekmatchen want dat is zeker geen cadeau. Die halvering van de competitie geeft elke ploeg nu de nodige ademruimte en iedereen weet meteen ook waar hij aan toe is. Het verdict zal in plaats van na dertig speeldagen nu al na vijftien speeldagen vallen. Zeker iets om rekening mee te houden want de eindsprint zal snel ingezet moeten worden.”

Mindere start goedmaken

SKV Zwevezele startte enkele maanden terug de competitie met een vier op negen. “Geen topstart”, beseft ook de coach van Zwevezele. “Wellicht hadden we twee punten meer verdiend maar die bladzijde kunnen we niet meer omdraaien. We moeten nu vooruitkijken en hebben nog twaalf belangrijke matchen voor de boeg. We zullen meteen alert moeten zijn want het kan in het klassement nog alle kanten uit. Als we in deze competitie nog een rol van betekenis willen spelen, dan mogen we straks de boot niet missen.”