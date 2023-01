Hans Cornelis (Lokeren-Temse) over kraker tegen koploper: “Ik zie geen favoriet. Aalst heeft een kern die gewaagd is aan de onze”

Tijd om zaakjes te doen. Eerste Aalst, dan Torhout. Met vier op zes staat Lokeren-Temse volgende week alleen op kop. Let the games begin. “We zijn sterker dan een maand geleden”, maakt coach Hans Cornelis zich alvast sterk.

Meteen naar Aalst, een paar dagen later komt Torhout langs. Een gooi naar de leidersplaats als inzet. Lokeren-Temse moet hopen dat feestkroketten niet meer op de maag liggen. “We hebben de winterbreak goed verteerd”, stelt coach Hans Cornelis vast. “Meteen na de afgelaste wedstrijd zijn we in verlof gegaan, om vervolgens de week nà Kerstmis opnieuw te verzamelene. Alles bij elkaar hebben we amper één week stil gelegen.”

“Maar het heeft deugd gedaan - niet vergeten dat we sinds juli intensief aan de slag zijn. Ik vind het belangrijk dat de spelers eens niet naar de club moeten komen, tijd met hun familie konden doorbrengen. Dat ze met een frisse kop en vol goesting naar komen trainen.”

Dat zal nodig zijn, want er komen belangrijke weken aan. Jullie kunnen over Aalst wippen - de druk is hoog. Hoe leef je daar als groep naartoe?

“(ontwijkend) Goh, we mogen daar niet te veel aandacht aan besteden. Oké, het zijn belangrijke wedstrijden - dat weten de jongens goed genoeg -, maar in principe zijn het gewoon drie punten. We gaan daar geen nadruk op leggen.”

Jullie hebben zich tijdens de winter versterkt. Verwacht je dat die jongens al meteen inzetbaar zijn?

“We moet er rekening mee houden dat die jongens er nog niet lang zijn en iedereen nog moeten leren kennen. Bovendien zullen we met de medische staff bespreken of ze volledig fit zijn. Gekke dingen zullen we alleszins niet doen. Het seizoen is nog lang, we gaan die jongens niet opbranden.”

Op papier klinken Van Walle en Kompany als een meerwaarde en je kreeg tijdens de break een beetje tijd om hier en daar extra accenten te leggen. Zijn jullie sterker dan een maand geleden?

“Wel, als je ons seizoen bekijkt zijn we slecht gestart, maar hebben we ons nadien herpakt en zag ik ons vervolgens groeien. De spelers pikten de aanwijzingen sneller op, iedereen kende had z’n opdracht beter onder de knie en sommige jongens knokten zich terug in het elftal. Denk aan Youssouf Boulaouali. Die had ik eigenlijk opgegeven, maar blijkt plots wél een meerwaarde te kunnen zijn die een extra optie aanreikt. Zulke concurrentie houdt de groep scherp.”

Ja, dus?

“(grinnikt) Misschien een lange uitleg, maar kort gezegd: ja, deze groep staat verder dan één maand geleden.

Maar ook in Aalst hebben ze niet stilgezeten. Leg die twee spelerskernen eens naast elkaar.

“In deze reeks zegt de rangschikking zéér veel (Aalst staat op kop, red.) en dan is het zeer simpel: Eendracht Aalst is één van de favorieten op de titel. Ze hebben een héél sterke kern, met ervaring en talent, die niet moet onderdoen voor de onze. Noch voor Cercle Brugge of Oostkamp. Ik vind ons geenszins de favoriet.”

Hoe zou je hun speelstijl omschrijven?

“Direct. No-nonsens voetbal - balbezit is niet in Aalst niet heilig. Volledig geschoeid op de leest van onze reeks.”

Feit is wel dat Aalst uit een slechte reeks komt en jullie vorm alleen maar lijkt te groeien. In hoeverre speelt dat een rol in zo’n duel?

“Zo’n wedstrijd staat op zichzelf, dat is geen verplaatsing naar pakweg Wetteren. Zij zullen heel, héél klaar zijn. En wij zullen dat ook proberen zijn. Wat mij betreft strijden we met gelijke wapen.”

Zoals je al zei: er is geen favoriet.

“Ik vind alleszins van niet. Oké, sommigen zullen zeggen dat “Cornelis de favorietenrol van zich afduwt", maar ik geloof dat echt. Het zal afhangen van frisheid, details, een tikje geluk. Wie pakt z'n momenten? Bovenin ligt alles zo dicht bij elkaar, hé. Ik verwacht een evenwichtige wedstrijd.”