Hans Cornelis (Lokeren-Temse) na twee op negen: “We moeten rustiger blijven”

Alweer geen overwinning voor Lokeren-Temse. Voor de tweede keer in drie wedstrijden kon het een bonus van één doelpunt niet over de streep trekken. “We klommen verdiend op voorsprong, maar voor mij is onze reactie na die goal het belangrijkste”, zo reageerde Hans Cornelis na affluiten.

De West-Vlaamse coach klonk was niet tevreden over hoe z'n elftal met die voorsprong omging. “We kropen achteruit, maakten het veld te groot en speelden te veel lange ballen”, zo vond Cornelis.

Rustiger

Uiteindelijk klom Essevee een kwartier voor tijd op gelijke hoogte via een afstandsschot. “Nadien merk je dat we veel kansen nodig hebben om een tweede doelpunt te prikken", aldus de coach, die z'n ploeg vooral in balbezit te weinig zag brengen. “Na de gelijkmaker zie je spelers uit positie lopen of verkeerde keuzes maken, waardoor we counters weggaven. Dat vond ik bijzonder storend.”

“Het moet een voordeel zijn om het eerste doelpunt te maken. De tegenstander moet komen, waardoor er ruimte kwam op het middenveld om onze nummer tien aan te spelen. Speel die dan aan, in plaats van altijd de lange bal te proberen. Je mag afwisselen, hé - vanuit de tweede bal kan je ook gevaar creëren. Maar uit paniek de bal naar voren trappen, is nooit een goed idee.”

Uit de brand slepen

Het is duidelijk dat het vernieuwde Lokeren-Temse nog heel wat stappen kan zetten. “Met al onze ervaring en maturiteit moeten we rustiger kunnen blijven. Wedstrijden als deze moeten we over de streep kunnen trekken. Ik weet ook wel dat het tegen een vijfmansdefensie niet gemakkelijk voetballen is, maar dan moet je die kansjes die je krijgt wel afmaken. En moet je verstandiger spelen eens je op voorsprong komt. Dat hebben we niet gedaan.”

Cornelis hoopt dat deze nieuwe teleurstelling niet in de hoofden zal kruipen. “Je moet een overwinning uit de brand slepen - zelfs met een 1-0 had ik tevreden geweest”, besluit de coach. “Dan krijg je een vertrouwensboost. (twijfelt) Maar nu, met twee op negen... Ik kan niet in het hoofd van spelers kijken, maar soms gaat het vertrouwen dan naar beneden. Dat moeten we absoluut vermijden.”

