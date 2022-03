Hans Bruderlin (FCE Meetjesland) na ontslag T1 Jens De Decker: “De druk werd te groot”

Tweedeprovincialer FCE Meetjesland raakte de voorbije weken in nauwe schoentjes. Vier nederlagen op rij en een stevige tussensprint van SK Bellem zorgen ervoor dat het behoud niet langer een evidentie is. Aan de Zandvleuge besloot men het over een andere boeg te gooien. T1 Jens De Decker (29) werd het kind van de rekening en dat doet ook voorzitter Hans Bruderlin zeer.

“De druk op de positie van Jens is al het hele seizoen groot,” weet Bruderlin. “Al vanaf oktober eigenlijk. Die leek begin dit jaar even weg, maar na de 0 op 12 van de voorbije weken kwam er vooral vanuit de supporters veel druk. Ik heb die druk steeds proberen weg houden. Na de 5-1-nederlaag in Bellem voelde ik wel dat er iets moest gebeuren. Twee weken later is er geen kentering en we hebben dan beslist om de samenwerking met Jens stop te zetten. Met spijt in het hart. Jens is een jonge trainer met heel veel kwaliteiten. Het zat hem evenwel niet mee. Nog voor de start van het seizoen haakte Arnold Ngieme, de man van wie we als diepe spits veel verwachtten, af. Maxim Smitz en Yoshi Verbruggen gaven er ook al snel de brui aan en spelers als Tom Maas en Jarno Hellinck lagen snel in de lappenmand. Toch hield hij ons uit de gevarenzone. De voorbije weken zat het niet mee en dat noopte ons tot een drastische beslissing. Jammer, want Jens is naast een goede trainer ook een créme van een kerel.”

Bruid

FCE Meetjesland zocht de oplossing in eigen rangen. Ronny Meese neemt meer dan waarschijnlijk over voor de rest van het seizoen. Meese leidde in het verleden al tal van clubs en was ook bij ‘de Fécé’ nog enkele keren trainer ad interim. Bruderlin verwacht dat Meese tot het einde van het seizoen T1 blijft van zijn club. “Ik besef dat we momenteel niet zo’n goede bruid zijn. Ja, ik heb Chris Van Den Broecke, ex-trainer van Zeveren Sportief en Meulebeke, gepolst. Die zag het evenwel niet zitten. Andere trainers boden zich aan, maar die hadden dan niet het juiste profiel. Ronny Meese moet onze ploeg weer op de rails krijger. Hij is een ervaren stuurman en we gaan niet uit van een degradatie.”

Zespuntenwedstrijden

Bruderlin maakt zich sterk dat zijn ploeg ook volgend seizoen in tweede provinciale speelt. “Ik ga ervan uit dat we de veertiende plaats kunnen ontlopen. Ik verwacht ook niet dat ploegen als Bellem, Evergem en Adegem een reeks gaan neerzetten. Wij zullen het in de onderlinge duels moeten doen. Tegen rode lantaarn Zomergem is de drie punten pakken een ‘must’. Ook in de zespuntenwedstrijden tegen Evergem en Adegem kunnen we ons nauwelijks puntenverlies veroorloven. Op de slotdag spelen we tegen dat Adegem en misschien wordt dat zelfs nog een duel op leven en dood. Maar nogmaals, ik geloof in de goede afloop.”

Ervaring

De Decker was natuurlijk ontgoocheld, maar kon zijn ontslag plaatsen. “Na Nieuwjaar hadden we plots een 7 op 9 en klaarde de hemel op aan de Zandvleuge. De voorbije weken zat het evenwel op alle vlakken tegen en na een 1 op 15 weet je dat je als trainer kwetsbaar bent. De zware nederlaag in Bellem, complete off-day daar, deed er ook geen goed aan. Heel onverwacht kwam het ontslag niet, voor de spelers dan weer wel. De voorbije uren had ik trouwens heel wat van mijn spelers aan de lijn en dan voel je dat ik het nog zo slecht niet heb gedaan. Ik ben dankbaar voor de kans die ik van FCE Meetjesland kreeg om ervaring op te doen. Ik verdwijn zeker niet uit het voetbal.”