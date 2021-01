Hans Brüderlin (FCE Meetjesland): “Coronacrisis zorgt voor zware financiële kater”

“De beslissing van Voetbal Vlaanderen om de competitie stop te zetten kan ik enkel toejuichen. Gezondheid staat voorop en terug opstarten was niet aan de orde. Voetbal is een sociaal iets en voor heel wat mensen een uitlaatklep, maar in de gegeven omstandigheden verder voetballen kan niet. Toch moet het mij als voorzitter van het hart dat de coronacrisis ons met een zware kater opzadelt. Uiteraard omdat je geen inkomsten van een kantine hebt, maar nog meer omdat wij heel wat sponsors zagen afhaken. Wij hebben veel sponsors in de horecasector en voor hen is voetbalsponsoring natuurlijk geen prioriteit meer. Bovendien voetbalt de jeugd verder en moet je wel de jeugdtrainers verder betalen. Ja, het is geen klein katertje.”

Toekomst

Toch is er van paniekvoetbal geen sprake in het Roger De Vlaeminckstadion. Brüderlin hoopt het verlies op een termijn van drie tot vijf jaar weg te werken. “Vijf jaar geleden nam ik de taak van voorzitter op mijn schouders en op dat moment had de club een schuld van om en bij de 70.000 euro. Intussen zijn we van derde naar tweede provinciale gepromoveerd en werd die schuldenberg weggewerkt. Jammer genoeg moeten we door de coronacrisis weer eens door het stof en staan we opnieuw in het rood. Maar ik maak me sterk dat we ook dit weer te boven komen en zie de toekomst van de club rooskleurig tegemoet. De impact van corona mag niet onderschat worden, maar ook niet overschat. Ik stel vast dat er toch weer een en ander beweegt op de transfermarkt.”

Vertrouwen

Bij Eeklo moeten wellicht niet veel persoonswissels verwacht worden. Brüderlin verwacht zelfs dat de club sterker dan dit seizoen voor de dag zal komen. “We voetbalden niet onaardig in die eerste vijf wedstrijden. Het ontbreken van een typische goalgetter brak ons wel wat zuur op. Vanuit dat oogpunt is het een goede zaak dat Arnold Ngieme opnieuw onze kleuren zal verdedigen. Hij verhuisde vorige zomer naar het Luikse en wij gaven hem finaal nog de kans om te vertrekken. Volgend seizoen is hij er opnieuw bij en dat geeft ons offensief toch een extra troef. Stefaan Goossens, onze ex-trainer, leidt de besprekingen naar volgende seizoen toe en hij vertelde me dat het de goede kant op gaat. Hoewel de spelers zo’n 20 procent moeten inleveren, blijven ze de club trouw. Wij mikken volgend seizoen naar een plaatsje in de subtop.”