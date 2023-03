Hans Boury en Olva Brugge beleven rustig seizoen in subtop: “Nemen vrede met onze situatie”

voetbal tweede nationale A Jasper Cornillie en KM Torhout staan er beter voor na twee zeges op rij, maar: “We moeten nog punten pakken om het behoud te verzekeren”

KM Torhout zat na een nul op twaalf even in een benarde situatie in tweede nationale A, waar het terugzakte tot de zestiende plaats in het klassement. Na een knappe 0-1-overwinning op het veld van Eendracht Aalst en een ruime 4-0-zege tegen RC Gent, klom de Velodroomformatie de voorbije weken echter opnieuw op tot een veilige dertiende plaats, al is het behoud, met nog zeven wedstrijden te gaan, allerminst een zekerheid. De ploeg van Jasper Cornillie trekt deze zondag naar subtopper Merelbeke, dat zesde staat.