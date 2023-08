Hannes Van Duysen na drie wereldtitels bij de jeugd: “Ik wil naar Parijs 2024, maar dat wordt niet eenvoudig”

Voetbal Challenger Pro League Ruud Vormer (Zulte Waregem) pakt ruime zege in Seraing: “Rode kaart was natuurlijk het kantelpunt”

De valse start is min of meer uitgewist. Na een vijfklapper op het veld van Seraing nestelt Zulte Waregem zich bovenaan. “De score is misleidend, maar we hadden het al veel vroeger moeten afmaken”, klonk het bij zowat alle sterkhouders van Essevee. Ruud Vormer incluis.