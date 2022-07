Hannes Van Der Bruggen klaar voor nieuw seizoen: “Ik ben zowaar al een ancien geworden bij Cercle Brugge”

De laatste oefenwedstrijd van Cercle Brugge leverde zaterdag de eerste zege in de voorbereiding op. En wat voor één: FCV Dender, nieuwkomer in de Challenger Pro League (1B), werd met forfaitcijfers weggespeeld. Hannes Van Der Bruggen, zoon van de Denderstreek, opende de score. De aanvoerder van Cercle Brugge denkt dat hijzelf en zijn team klaar zijn voor de nieuwe campagne. “Al is de start pittig.”

Zondag stond de jaarlijkse Fandag op het programma bij de Vereniging. Door corona was het alweer drie jaar geleden en dus ook voor Van Der Bruggen een nieuwe ervaring. “Wij als spelers hebben dit gemist en de supporters ongetwijfeld ook”, aldus de aanvoerder. “Dit zijn ideale momenten om eens een babbeltje te slaan en de temperatuur bij de achterban op te meten.”

Met die temperatuur zat het wel snor op ‘t Zand, waar Cercle naar uitweek met zijn Fandag nadat de Supercup tussen buur Club en AA Gent in Jan Breydel door rechtenhouder Eleven van zaterdag naar zondag werd verplaatst. Een duizendtal fans verdrong zich de hele namiddag aan de vele tentjes en attracties op het Brugse stadsplein nabij het Concertgebouw. “Op deze manier komen ook toevallige passanten in Brugge eens in contact met Cercle en met onze werking”, stelde CEO Ben Lambrecht tevreden vast.

Bij de voorstelling van de A-kern deden nieuwkomer Ayase Ueda maar vooral de immens populaire Dino Hotic de applausmeter tilt slaan. Van Der Bruggen oogstte zoals de meeste spelers een beleefd applaus. Met zijn 29 lentes is de groen-zwarte kapitein één van de anciens van de groep.

“Dat betekent vooral dat wij een heel jonge groep hebben”, lacht Van Der Bruggen. “Maar desondanks zijn al veel jongens behoorlijk ervaren, de voorbije drie jaar konden velen al routine opdoen. We hebben er een stevige voorbereiding op zitten, met veel moeilijke tegenstanders in de oefenmatchen. Of we klaar zijn voor de competitie zal moeten blijken, maar ik heb wel een goed gevoel. Al is beginnen op het veld van Westerlo geen cadeau, dat wordt meteen moeilijk. En daarna komt Anderlecht naar Jan Breydel. We beginnen met de vaste wil om te trachten een nog beter seizoen neer te zetten dan het vorige.”

Thalhammer: “Weer stunten tegen Club”

Die ambitie sprak ook coach Dominik Thalhammer op het grote podium tijdens de Fandag uit.

“In een goeie dag kunnen we elke tegenstander aan”, verwees de Oostenrijker naar de sterke reeks die vorig seizoen onder zijn leiding werd neergezet. “Het spelsysteem waarmee we vorig seizoen veel teams konden verrassen zal nog meer inzet en intensiteit vereisen, maar waarom zouden we ook nu weer niet kunnen stunten? Vorig seizoen wonnen we tegen de grote stadsrivaal die landskampioen was, dat moeten we willen herhalen.”