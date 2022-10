Hannes Van Der Bruggen ging met Cercle Brugge winnen in Gent: “Union wordt zondag weer geen sinecure”

voetbal jupiler pro leagueOndanks de sensationele 3-4-zege vorige zondag in de Ghelamco Arena, is Cercle Brugge nog niet van de degradatieplaatsen weggeraakt. Ook de concurrenten Seraing, Kortrijk en Eupen pakten immers de volle buit. Zondag trekt de Vereniging naar het Dudenpark in Vorst. “Alweer geen simpele verplaatsing”, kijkt Hannes Van Der Bruggen vooruit.

Voor de kapitein van Cercle Brugge was het vorige zondag bepaald een speciale zege, op bezoek bij de club waar hij als voetballer groot werd. En met hemzelf in een bepalende rol bij het winnende doelpunt.

“Waarschijnlijk had ik die bal netjes kunnen binnenkoppen”, bedenkt de inmiddels 29-jarige middenvelder. “De voorzet kwam perfect, maar ik kreeg dan die duw en maakte daar de scheidsrechter ook attent op. Een week eerder, tegen Oostende, spatte een knal van mij op de deklat. Scoren wil dus maar niet lukken, maar als we de drie punten pakken zoals in Gent maak ik me daar echt niet druk over. Ja, ik hoorde het applaus van de Gentse fans toen ik mocht invallen. Blijkbaar zijn ook zij nog niet vergeten dat ik hier het toppunt van mijn carrière beleefde en blijven ze me daar erkentelijk voor.”

Knalprestatie van Denkey

Van Der Bruggen begon in de Ghelamco Arena verrassend op de bank. En niet omdat hij nog hinder ondervond van de enkelblessure die hem enkele weken parten speelde. Charles Vanhoutte lag met een assist aan de basis van de Brugse openingsgoal, maar flirtte ook met rood. Waardoor Van Der Bruggen halfweg al mocht invallen.

“Met de keuze van de coach was ik niet echt blij”, verheelt Van Der Bruggen niet. “Omdat mijn prestaties toch in opgaande lijn gingen, had ik dat niet verwacht. Maar goed, je wint niet met elf, iedereen heeft zijn rol te spelen. Zoals we ook niet wonnen omdat Dino Hotic plots zo productief was. De knalprestatie van Kevin Denkey kan niet genoeg bewierookt worden. Geen duel verloor die, en hij moest toch niet tegen de minsten opboksen, hé. Kevin is al het hele seizoen goed bezig, die kan voor ons nog bijzonder belangrijk worden.”

Om de zege in Gent als een keerpunt voor Cercle te bestempelen, vindt Van Der Bruggen het nog te vroeg.

“De onderlinge duels met de ploegen die net voor ons staan worden binnenkort van doorslaggevend belang”, geeft hij aan. “Hoe dan ook was het een bijzonder welgekomen driepunter, zeker na de punten die we thuis morsten tegen Zulte Waregem en Oostende. Ja, we speelden in een andere veldbezetting dan onder Thalhammer, maar de principes blijven dezelfde. En wat er al stond, was toch ook niet verkeerd, hé, ik vind dat we daar niet flauw moeten over doen. Bevestigen op Union is nu de eerste opdracht. Als je ziet op welke manier het team van Karel Geraerts ging winnen in Leuven, weet je dat het alweer geen sinecure wordt voor ons.”

