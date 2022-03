Hannes Van Der Bruggen en Cercle na onwezenlijke week zondag tegen AA Gent: “Winnen voor Miguel”

Het heengaan van Miguel Van Damme heeft er stevig in gehakt bij Cercle Brugge, maar de (voetbal)wereld staat niet stil. Na een onwezenlijke week komt zondag AA Gent naar Jan Breydel. “Miguel zal de hele dag in ieders gedachten zijn, we kunnen hem geen mooier eerbetoon brengen dan met een goede prestatie en liefst ook een zege”, zegt kapitein Hannes Van Der Bruggen als spreekbuis van de nog altijd zwaar aangeslagen spelersgroep.

Donderdag stonden de voetballers van de Vereniging weer op het oefenveld. Ze hadden woensdag een vrije dag gekregen van de staf, nadat dinsdag ook al de namiddagtraining was geschrapt.

“Iedereen gaat op zijn eigen manier om met het verlies van Miguel”, bedenkt Van Der Bruggen. “Zeker de jongens in de groep die zijn beste vrienden waren en die het dichtst bij hem stonden. Dan denk ik aan Charles, Thibo en Robbe. Voor hen was het dramatische nieuws nog het meeste een mokerslag. Ik belde hen gisteren, gewoon om hen even te horen. En dan zeiden ze dat ze eigenlijk liever waren komen trainen. Voor hen is het goed dat ze het voetbal hebben als uitlaatklep voor hun verdriet.”

Eerbetoon

Cercle Brugge heeft nog een rol te vervullen als scherprechter in de strijd om plaats vier tussen Gent en Anderlecht. Maar het mag duidelijk zijn dat het sportieve belang van de aankomende wedstrijd even van ondergeschikt belang is.

“Dat zal in onze hoofden niet meespelen, en door wat er gebeurd is gaat ook niemand nog denken aan de zware nederlaag in Charleroi”, zegt Van Der Bruggen. “We zullen er alles aan doen om er zondag een goeie wedstrijd van te maken. Voor de supporters, voor onszelf, maar vooral voor de naasten en vrienden van Miguel. Hij zal de hele dag in ieders gedachten zijn, dat weet je. We kunnen hem geen mooier eerbetoon brengen dan door een goede prestatie op de mat te leggen. En als het even kan door te winnen. Winnen voor Miguel, dat is onze drijfveer. Hij zou het zo gewild hebben.”

Respect tonen op veld

Van Der Bruggen, die morgen 29 wordt, was een leeftijdsgenoot van Miguel Van Damme. En hij stond ook op het terrein toen de keeper in mei 2019 voor het laatst het doel van Cercle verdedigde in een competitiewedstrijd, op KV Kortrijk, in play-off 2.

“Het werd toen 4-0, weet ik nog, maar ik herinner me ook dat Miguel nog een aantal gemaakte goals verijdelde. En dat Charles Vanhoutte als debutant vaak in mijn zone opdook. Het was een wedstrijd zonder inzet, de laatste van het seizoen. Drie jaar geleden, ach... Weet je, zelf heb ik Miguel niet zo heel goed gekend, alleen vorige zomer zag ik hem geregeld in de fitness, omdat het toen een tijd beter met hem ging. Hoe die jongen al die tijd bleef vechten om beter te worden, dat dwong enorm respect af. Respect dat we voor hem moeten blijven tonen, op het veld.”