Hannes Van der Bruggen en Cercle Brugge bekeren verder na makkelijke zege tegen Beerschot: “De coach voerde in de rust enkele wissels door en dat loonde”

Sinds Miron Muslic het roer overnam van Dominik Thalhammer moet Hannes Van der Bruggen tevreden zijn met een invallersrol. Tegen Beerschot mocht hij eindelijk nog eens aan de wedstrijd beginnen. “We begonnen goed aan de wedstrijd, maar onze pressing was na de openingsgoal niet zoals het hoorde”, aldus de aanvoerder van de Vereniging. “Daardoor werd er achteraan vaak één op één gespeeld en kon Beerschot af en toe gevaarlijk zijn. Ze kwamen via Verlinden verdiend langszij. De coach voerde in de rust enkele wissels door en dat loonde. We houden een goed gevoel over aan deze wedstrijd.”

“Dat ik de laatste tijd amper aan de bak kom, is natuurlijk niet leuk. Ik miste wat matchritme, maar ik vond dat ik goed mijn streng trok. Gelukkig waren het geen verleningen. (lacht) Ik zou natuurlijk liever wat meer spelen, maar de ploeg doet het goed en pakt punten. Het is aan mij om hard te blijven werken op training, een vertrek is alleszins niet aan de orde.”

Denkey en Ueda

Van der Bruggen was na de match vol lof over Kevin Denkey. De Togolees deed opnieuw twee maal de netten trillen. “Kevin is nog jong, maar heeft echt enorm veel kwaliteiten. Hij is een spits die weegt op een verdediging. Het is echt ongezien hoe sterk hij is. Op training doet hij ongewild veel spelers pijn.”

Ook Ueda wordt week na week beter en is klaar om met Japan te schitteren op het WK. Hij schoot de 2-1 met zijn eerste baltoets voorbij Beerschot-goalie Lathouwers in doel. “Hij is super goed ingevallen. We wensen hem het allerbeste toe in Qatar.”

