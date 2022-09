Hannes Van Der Bruggen (Cercle): “Prestatie tegen Zulte Waregem moet ons vertrouwen geven voor derby”

voetbal jupiler pro leagueEr blijft grote onzekerheid over de beschikbaarheid van Olivier Deman, Charles Vanhoutte, aanwinst Yann Gboho en de pas vader geworden Senna Miangue, maar toch leeft Cercle Brugge met vertrouwen naar de Brugse derby van vrijdagavond toe. “Dat we onderin de klassering hangen, daar moeten we niet te veel mee bezig zijn”, houdt kapitein Hannes Van Der Bruggen de druk weg uit de groen-zwarte gelederen.

Amper vijf punten uit zes wedstrijden. Voor Cercle Brugge zorgt de balans van de eerste anderhalve competitiemaand niet voor gejuich op alle banken. Tegen Anderlecht kon dan wel worden gewonnen, maar met een punt tegen KV Mechelen en Zulte Waregem voelde de Vereniging zich onvoldoende beloond.

“Vooral die laatste wedstrijd hadden we eigenlijk al na twintig minuten in ons voordeel moeten beslechten”, zucht Hannes Van Der Bruggen. “Op een moment dat wij volkomen domineerden, pakten we evenwel een stomme goal bij de eerste keer dat zij aan ons doel kwamen. In de tweede helft hadden we beter kunnen doen. De eerste had echter veel krachten gekost en we moesten ook beducht zijn voor hun counters.”

Speelstijl vereist automatismen

Dat Cercle Brugge er dit seizoen nog niet in slaagt elke keer 90 goeie minuten op de mat te leggen, baart zorgen. Al kunnen er verzachtende omstandigheden gelden volgens de aanvoerder.

“De vele blessures spelen ons echt wel parten”, bedenkt Van Der Bruggen. “Zelf heb ik nog steeds enige hinder van die trap op mijn knie op Standard. Ik moest te veel compenseren en kreeg daardoor vochtophoping in de enkel, die er nog niet helemaal uit is. Precies omdat onze speelstijl zoveel automatismen vereist, lukt het door de vele afzeggingen niet die er op training in te slijpen.”

“We kregen terecht kritiek omdat we offensief te weinig creëerden, maar tegen Zulte Waregem liep het eindelijk vlot tussen Ueda en Denkey voorin, stelde Somers zich offensief zeer gevaarlijk aan, was er een goeie Hotic ook. Daarom moeten we positief blijven, vind ik. De prestatie tegen Zulte Waregem geeft vertrouwen voor de derby. Het kan niet anders dan dat de goeie prestaties uiteindelijk tot punten zullen leiden. We moeten er niet te erg mee bezig zijn dat we voorlopig onderin de klassering blijven hangen. Dit is toch een ietwat ander verhaal dan in de eerste maanden van vorig seizoen.”

Vorig seizoen als stimulans

Over vorig seizoen gesproken: nog zeer vaak valt de naam van Rabbi Matondo, de man die bijna in zijn eentje Club Brugge en Anderlecht op de knieën dwong. Een echte vervanger vinden is geen sinecure voor Cercle. Terwijl Club na een valse start, met verlies in Eupen, de rug rechtte en de voorbije weken opzienbarend inkocht met Dedryck Boyata, Raphaël Onyedika en Roman Yaremchuk. Terwijl het bluven van Hans Vanaken voor een positief gevoel zorgt.

“Klopt”, weet Van Der Bruggen. “Maar aan de derby van vorig seizoen bewaren wij toch heel goede herinneringen. Laat dat een stimulans zijn. Ik kan iedereeen verzekeren: met dit Cercle komt het echt wel goed.”

