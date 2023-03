Hannes Van Der Bruggen (Cercle) na vlotte winst tegen Seraing: “Rustig blijven, hoogmoed komt voor de val”

De top-acht. Het was voor het seizoen de stille ambitie bij Cercle Brugge om beter te doen dan de tiende plaats van vorig seizoen, maar pas na de makkelijke zege tegen Seraing werd de doelstelling om in de Europe Play-Offs te eindigen ook effectief uitgesproken door coach Miron Muslic. “Maar we blijven beter bescheiden, want hoogmoed komt voor de val”, waarschuwt Hannes Van Der Bruggen.

Tegen Seraing mocht Van Der Bruggen een halfuur voor het einde de plaats van kapitein Vanhoutte innemen. Opvallend dat de aanvoerdersband eerst naar Somers ging, en pas na diens vervanging voor de laatste minuten om de arm van Van Der Bruggen kwam. Even nagekeken: in deze competitie heeft de Oost-Vlaming nog maar één volledige match op zijn actief, tegen Zulte Waregem op speeldag zes. Sinds de promotie van Muslic tot T1 startte Van Der Bruggen nog niet één keer, de invalbeurt tegen Seraing was zijn achtste en op één na langste. Van kapitein tot luxe-invaller: de bijna 30-jarige middenvelder, weer helemaal fit na een hamstringletsel, blijft rustig in die moeilijke situatie.

“De coach heeft zijn vaste basisploeg en wijkt daar niet van af”, stelt hij vast. “En de resultaten geven hem gelijk, de jongens die starten doen het allemaal uitstekend. Neen, met mij heeft Miron Muslic daar niet over gesproken. Zelf ben ik zijn bureau ook nog niet binnen gestapt om uitleg te krijgen. Ik train hard en tracht altijd klaar te zijn wanneer ik een speelkans krijg.”

Anderlecht en Genk

Het zegt wel wat over de kwaliteit van de basisploeg van Muslic dat naast Van Der Bruggen ook Dino Hotic nu al bijna twee maanden naast het team valt. In afwachting van een overstap komende zomer naar Trabzonspor, speelde Hotic tegen Seraing zijn honderdste competitiewedstrijd voor Cercle. Van Der Bruggen, die na dit seizoen nog één jaar onder contract ligt, vervult in de groen-zwarte spelersgroep dan weer zijn rol van ervaren gids. Iedereen met de voetjes op de grond houden staat daarbij voorop.

“We zitten in een uitstekende positie om voor die achtste plaats te strijden, maar laten we niet naast onze schoenen lopen”, waarschuwt de Oost-Vlaming. “Hoogmoed komt voor de val, luidt een toepasselijk spreekwoord, niet? Ik verwijs naar vorig seizoen. Toen deden we tot een match of drie voor het einde goed mee, maar kwamen we uiteindelijk zes punten te kort. Ook nu zal het een spurt tot op de streep worden, hopelijk worden we nu wél beloond. Er wachten ons nu twee mooie affiches, in Anderlecht en dan tegen leider Racing Genk.”