Hannes Van Der Bruggen (Cercle) geeft hoop op PO2 nog niet op: “Je ziet aan ons voetbal dat iedereen graag wil”

VOETBAL 1AMet 43 punten op het conto heeft Cercle Brugge, na de twaalfde zege van het seizoen, nog altijd een kans om in de top acht te eindigen. “Om echt een kans te maken, moeten we in ieder geval volgend weekend in Charleroi winnen, en wellicht daarna ook nog de laatste twee matchen”, weet aanvoerder Hannes Van Der Bruggen dat de lat bijzonder hoog ligt.

Tegen zijn ex-maats van KV Kortrijk mocht Van Der Bruggen opnieuw in zijn wekelijkse rol van aanjager kruipen. De afwezige T1 Thalhammer had zijn adjuncten De Wulf en Muslic duidelijk opgedragen dat hij de tandem Lopes-Van Der Bruggen de slag op het middenveld wilde zien winnen. “Tijdens de week had ik mijn twijfels of ik mijn plaats zomaar weer zou kunnen innemen”, bekent de aanvoerder. “Charles Vanhoutte had het tegen Genk op mijn positie uitstekend gedaan, ik had het kunnen begrijpen indien hij een nieuwe kans had gekregen. Maar het is een bikkelharde strijd om de plaatsjes, dus was ik toch wel tevreden dat ik opnieuw het vertrouwen van de technische staf kreeg.”

Zes op zes tegen KVK

Op basis van de kansen kon er weinig op de zege van Cercle worden afgedongen. Het duurde wel tot Jesper Daland bij een hoekschop van Hotic zo ongeveer uitgekleed werd door Vandendriessche vooraleer Cercle zijn overwicht ook op de bordjes tot uitdrukking kon brengen. “Al kon ik de frustratie bij mijn ex-maats wel begrijpen toen die strafschop kort na de pauze werd gefloten”, geeft hij toe. “Zij voelden natuurlijk ook dat wij het betere van het spel hadden. Zeker in de tweede helft hebben wij ons gekende voetbal goed opgepikt. Wij zijn sowieso geen makkelijke ploeg om tegen te spelen, en je voelde dat Kortrijk last had van de afwezigheid van Kristof D’Haene. Dat we zes op zes haalden tegen KVK vond ik persoonlijk wel prettig, ja.”

Het heeft er al weken de schijn van dat Cercle in de eindafrekening een paar puntjes te kort zal schieten, punten die het in de ongelukkige heenronde vergooide. “Om nog een kans te maken op een plaatsje voor de Europe Play Offs, zullen we in ieder geval volgende week in Charleroi moeten winnen”, beseft Van Der Bruggen. “Aan de overtuiging waarmee we tegen Kortrijk speelden, zie je dat iedereen bij ons heel graag wil. Maar ik vrees dat we eigenlijk op een 9 op 9 zullen moeten mikken, dus ook in de twee slotmatchen tegen Gent en op Antwerp de volle buit zullen nodig hebben.”

