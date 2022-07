Hannes Van Der Bruggen (Cercle) dramatiseert verlies in Westerlo niet: “Ook met elf niet moedig genoeg”

Op bezoek moeten bij een promovendus op speeldag 1, dat levert zelden punten op. Cercle Brugge kon die wetmatigheid in het Westelse Kuipje zondagavond niet ontkrachten. Zeker omdat de Vereniging een uur met een man minder tussen de lijnen stond. “Het was een shitgame van onze kant”, gaf Dominik Thalhammer ootmoedig toe. “Daarom ook moeten we snel de knop omdraaien en de focus verleggen naar de wedstrijd van zaterdag tegen Anderlecht.”

Het moet de coach van Cercle Brugge alvast niet lekker gezeten hebben dat zijn team in vijfennegentig minuten niet één bal tussen de doelpalen kreeg. Sinan Bolat had bij zijn debuut voor Westerlo een wel heel rustige avond. Goeie punten scoren was voor hem gewoon onmogelijk, hij werd totaal niet aan de tand gevoeld.

“We misten de hele wedstrijd diepgang”, trachtte aanvoerder Hannes Van Der Bruggen een tactische uitleg voor het falen te vezinnen. “Vorig seizoen waren er altijd oplossingen door de aanwezigheid van iemand als Rabbi Matondo, nu lukte er ons gewoon niks. Zeker nadat we met tien man vielen. Pas op, ik werp Boris (Popovic, red) geen steen. Het was ongelukkig wat hij deed. Hij was eerst op de bal maar gaf dan net dat tikje te ver, waardoor hij moest corrigeren. Wetend dat hij al geel had gepakt en zeker op die plaats op het veld, was het niet nodig nog te tacklen. Dat beseft hij ook wel. Maar we mogen de nederlaag niet alleen op de rode kaart afschuiven. Natuurlijk was dat een kantelmoment, maar ook met elf tegen elf waren wij niet moedig genoeg. We konden of durfden de thuisploeg niet onder druk zetten. Pas na de pauze lukte het af en toe om Senna (Miangue, red) en Robbe (Decostere, red) over de middellijn aangespeeld te krijgen.”

Geen sprake van onderschatting

Thalhammer had in zijn basisopstelling eerder verrassend gekozen voor Denkey én Ueda, waardoor de Japanner als een soort schaduwspits kon opereren en Hotic eerder de rechterflank opzocht. Dat dit de Bosniër niet echt zinde, viel snel uit zijn lichaamstaal af te leiden.

“De hele ploeg had het moeilijk”, zag Van Der Bruggen. “Ook en vooral voor Ayase Ueda werd het na de rode kaart een bijzonder ondankbare wedstrijd. Hij is hier nog niet lang, en moet zich onze heel specifieke speelstijl nog eigen maken. Zelf raakte ik ook totaal niet in de match, niet voor en niet na de uitsluiting van Boris. In de tweede helft was er dat halve misverstand met Jesper (Daland, red), waardoor er na balverlies van mij plots een enorme boulevard open lag. Ik had dat slimmer moeten aanpakken, maar dat was ook weer zo’n situatie die aantoonde dat dit het soort match was waarin echt alles misliep.”

De kapitein werd vervangen kort nadat hij bij een ongelukkige tackle geel pakte.

“Echt, we wisten vooraf dat we het moeilijk zouden krijgen, en we hebben Westerlo echt niet onderschat. We wisten dat ze als promovendus in een winning flow zaten. Ik was liever op speeldag 12 naar hier moeten komen dan op de openingsdag, geloof me. Maar we moeten deze nederlaag niet dramatiseren. Integendeel, nu komt het er op aan ons snel te herpakken. Er wachten ons enkele stevige wedstrijden. Zaterdag Anderlecht thuis, dan naar Standard, tegen KV Mechelen en naar Genk.”